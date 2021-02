Slovenská hokejová extraliga má nejmladšího střelce. Je mu 15 let!

Slovenská hokejová extraliga si připsala jeden nový rekordní zápis. Má nového nejmladšího střelce v historii. Stal se jim Dalibor Dvorský z Bánské Bystrice, který vstřelil jeden gól při výhře 6:1 nad Nitrou ve věku 15 let, 7 měsíců a 18 dní. Tímto překonal Mariána Gáborika z roku 1998, který se poprvé trefil za Trenčín, když mu bylo 16 let a 27 dní.

Mladý slovenský hokejista v této sezoně odehrál za Bánskou Bystrici 10 zápasů, ve kterých nasbíral 2 body (1+1).

„Jsem nejmladší hráč, který skóroval v historii ligy. Je složité popsat, co právě cítím, ale jsem velmi šťastný. Když jsem gól dal, ani jsem si neuvědomil, že to vyšlo. Až kluci na střídačce mi řekli, co se mi povedlo. Překonat Mariána Gáboríka je fantastický pocit," citoval střelce server HockeySlovakia.sk.

Historický zápis bude Dvorskému připomínat puk, který mu zůstal na památku. „Dostal jsem ho až v šatně, myslím, že mi ho donesl Martin Kriška. V podstatě mi bylo jedno, kdy gól padne, ale když to je na mém mateřském ledě, je to určitě speciální, řekl také hokejista.

Nejmladší střelci ve slovenské extralize 1. Dalibor Dvorský (15 roků, 7 měsíců, 18 dní) 2. Marián Gáborík (16 let a 27 dní) 3. Erik Černák (16 let, 3 měsíce, 13 dní) 4. Ľubomír Vaic (16 let, 7 měsíců, 6 dní) 5. Richard Stehlík (16 let, 7 měsíců, 29 dní)

Premiéru v nejvyšší soutěži si Dvorský připsal v lednu ve věku 15 let, 6 měsíců a 24 dní a stal se druhým nejmladším hráčem slovenské extraligy. Prvním zůstává Andrej Podkonický ze sezony 1993/1994, v dresu Zvolenu nastoupil ve věku 15 let, 4 měsíce a 19 dní.

„Byl jsem před zápasem trochu nervózní, ale po prvním střídání ze mě všechno spadlo. Soustředil jsem se jen na to, abych hrál co nejlépe. Tohle pro mě byla výborná zkušenost a věřím, že přijdou další. Hrát se seniory mi dá hodně do kariéry," řekl po debutu Dvorský. Tehdy jeho tým prohrál s Novými Zámky.