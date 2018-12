Rusové k nám nepřistoupili seriózně, zuří Říha. Reprezentaci v pondělí nepřijel žádný hráč z KHL

Nejen zranění a nemoci komplikují kouči české hokejové reprezentace Miloši Říhovi přípravu mužstva na Channel One Cup. Přestože turnaj startuje už ve čtvrtek, Kontinentální liga běží až do středy, takže Říha se na pondělním srazu nároďáku v pražských Strašnicích musel obejít bez všech devíti krajánků z KHL a rovněž plzeňských Jakuba Kindla s Gulašem, které v úterý čeká odvetný zápas čtvrtfinále Ligy mistrů.

O víkendu si kvůli zraněním musel ze svého výběru škrtnou obránce Milana Douderu s Vitáskem a útočníka Kousala, místo kterých povolal beky Poláška s Kundrátkem. Nyní Říha eviduje další omluvenku, která přišla od forvarda Hradce Králové Radovana Pavlíka

„Říkal mi, že už týden přechází chřipku a fyzicky by to už asi nezvládl," prozradil Říha. Za Pavlíka s Kousalem tak vybere dva náhradníky z předem zveřejněného seznamu, na němž figurují útočníci Ondřej Beránek z Karlových Varů, Radan Lenc z Liberce, Radim Zohorna s Martinem Zaťovičem z Komety a vítkovický Patrik Zdráhal.

„Mrzí nás to. Protože jsme skoro všechno, co jsme měli naplánované, museli předělat," posteskl si Říha a kritikou podrobil i ruskou KHL, z níž povolal pro Channel One Cup devět hráčů. Ani jeden z nich se mu však v pondělí v Praze nehlásil, neboť ještě hrají ve svých klubech.

Říha: Aspoň čtyři dny na přípravu by být měly

„Trochu mě mrzí, že Rusové k nám nepřistoupili moc seriózně. Kubu Nakládala jsme museli nechat v Jaroslavli a vůbec jsme ho nenominovali, další hráči nám zase přijedou na poslední chvíli, protože ve svých klubech v tomto týdnu ještě hrají zápasy," říkal viditelně naštvaný český trenér.

„Aspoň čtyři dny na přípravu by národní tým měl mít. Už jen kvůli tomu, abychom se sehráli a určili taktiku," soudí Říha a připomenul, že Rusové, jejichž tým je složený z drtivé většiny z hráčů Petrohradu a CSKA, bude pohromadě déle. CSKA totiž hrálo poslední zápas v KHL v neděli, Petrohrad sice v pondělí, ale v Moskvě, kde se reprezentace sborné připravuje na Channel One Cup.

Kdo a kdy se ještě připojí k národnímu týmu: V úterý Michal Jordán (Chabarovsk) Adam Polášek (Nižněkamsk) Andrej Nestrašil (Nižněkamsk) Jiří Sekáč (Kazaň) Robin Hanzl (Spartak Moskva) Tomáš Zohorna (Chabarovsk) Michal Bulíř (Magnitogorsk) Ve středu Jakub Kindl (Plzeň) Milan Gulaš (Plzeň) V pátek v Moskvě Dominik Furch (Čerepovec) Michal Řepík (Slovan Bratislava)

Většina Čechů z KHL se připojí k národnímu týmu v úterý v Praze, třeba gólman Furch s útočníkem Řepíkem ale až v pátek v Moskvě. Ve středu dorazí i Plzeňáci Gulaš s Jakubem Kindlem, kteří v úterý hrají odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů se švédskou Skellefteou. Naopak obránci Štencel s Ondřejem Němcem dostali od Komety volno a do Göteborgu k utkání proti domácí Frölundě neletěli, takže na reprezentační sraz dorazili už v pondělí.

„Ligu mistrů uznáváme a původně jsme chtěli dát pro čtvrteční zápas s Finy prostor jiným hráčům. Nakonec jsme se ale domluvili s Liborem Zábranským (šéfem Komety), že Němce se Štenclem do Švédska brát nebude. Museli jsme mu ale v jednání se šéfy Ligy mistrů pomoct, aby Kometa neměla problémy, že nechá své hráče doma. Hrozila by jí i pokuta," vysvětloval Říha.

Kapitánem Novotný

Němec se do reprezentace vrací navzdory tomu, že po únorové olympiádě oznámil konec v národním týmu. Útočník Jiří Novotný, který naposledy reprezentoval před třemi a půl lety na domácím MS, bude na Channel One Cupem kapitánem českého výběru.

„Očekáváme od nich, že stmelí kabinu a dodají kázeň a disciplínu. Mladší hráči by se od nich měli učit. Jirka Novotný má velkou sílu na vhazováních, která nám na Karjale moc nešla. Ondra Němec je výborný na přesilovku, má rozehrávku i herní přehled," vyzdvihuje oba mistry světa z roku 2010 Říha.

Vlak pomaličku ujíždí

Channel One Cup bude po listopadové Karjale, na níž Češi podlehli Švédům a Finům a porazili Rusy, druhou prověrkou pro jeho tým. Bude to pro nás trochu těžší. Soupeři budou silnější, třeba sestava Rusů napovídá, že berou na turnaj skoro nejsilnější možné složení. Aspoň nás to ale dobře prověří. Aspoň uvidíme, jestli to naši kluci ustojí a jestli jsou vůbec konkurenceschopní," uvědomuje si šedesátiletý trenér.

„Už jsem říkal, že nám pomaličku ujíždí vlak. (Rusové, Švédové a Finové) nám trochu odskočili v rychlosti, kondici a kreativitě. Musíme na tom hodně pracovat a i do klubů dát avízo, abychom v těchto činnostech přidali," apeluje Říha.

Češi budou ve Strašnicích trénovat do středy, kdy odletí do Tampere. Tam ve čtvrtek vstoupí do Channel One Cupu zápasem s domácími Finy. V pátek se Říhova družina přesune do Moskvy, hlavního dějiště turnaje. V sobotu ji čekají Rusové, o den později Švédové.