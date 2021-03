Borci z NHL chtějí jet na MS! S Pastrňákem Pešán nehledě na výsledky Bostonu moc nepočítá. Proč?

Na první sraz, který potrvá do čtvrtka 1. dubna, pozval Pešán 20 hráčů z extraligy a krajánky Willa, Mozíka a Šustra z KHL. Žádný start za reprezentaci na svém kontě z pozvaných hráčů nemají brankáři Frodl s Kloučkem, obránci Budík, Šalda, Ščotka, Zábranský a útočníci Černoch, Hladonik, Horký, Plášek, Pour a Zachar. A nedočkají se ho ani teď, protože nejbližší přípravný duel čeká národní tým až 22. dubna ve Vídni proti Rakousku.

„Současný výběr jsme doplnili o hráče, kteří by v budoucnu mohli atakovat národní tým. Koukali jsme na věk i jejich potenciál. Chceme je poznat v práci a aby zároveň oni poznali náš realizační tým," vysvětlil Pešán svou nominaci.

Nominace hokejové reprezentace na první sraz před MS: Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň) Milan Klouček (Pardubice) Roman Will (Čeljabinsk/KHL) Obránci: Vojtěch Budík (Plzeň) Daniel Gazda (Zlín) Filip Král (Kometa Brno) Vojtěch Mozík (Kunlun/KHL) Radim Šalda (Hradec Králové) Jan Ščotka (Litvínov) Andrej Šustr (Kunlun/KHL) Libor Zábranský (Karlovy Vary) Útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary) Matěj Blümel (Pardubice) Jiří Černoch (Karlovy Vary) Jan Dufek (Zlín) Jakub Flek (Karlovy Vary) Jan Hladonik (Karlovy Vary) Luboš Horký (Pardubice) Petr Kodýtek (Plzeň) Karel Plášek (Kometa Brno) Jakub Pour (Plzeň) Filip Suchý (Plzeň) Marek Zachar (Hradec Králové)

V příštích dvou týdnech budou do týmu přibývat další hráči; především ti z KHL; takže řada hráčů ze současného výběru kádr opustí. „To sice ano, někteří hráči na tomto kempu ale mají velkou šanci jet i na mistrovství světa. Chci koukat na role hráčů v týmu a ne na to, kde hrají. Je ale samozřejmě jasné, že kvalita hráčů z NHL je jinde než u těch z extraligy," říká hlavní trenér.

Jeho asistenti Martin Straka s Jaroslavem Špačkem už oslovili většinu hráčů z KHL, kteří mají po klubové sezoně. „A téměř všichni, až na malé výjimky se zdravotními problémy, se chtějí porvat o mistrovství. Spousta kluků se připojí už příští týden," prozrazuje Pešán s tím, že se teprve chystá spojit s Dmitrijem Jaškinem, jehož Dynamu Moskva skončila sezona teprve minulý pátek.

Kromě KHL a dalších evropských lig se Pešán už nyní zaměřuje i na možné posily z NHL. Byť je situace trošku komplikovanější, že z každoročně tradiční inspekční cesty do zámoří letos kvůli covidu sejde, takže s generálním manažerem nároďáku Petrem Nedvědem budou muset s hráči komunikovat na dálku.

„Podmínky cestování nejen do Severní Ameriky, ale i mezi USA a Kanadou, do toho bubliny na stadionech... Celá covidová situace v těchto zemích vyústila v to, že cesta do zámoří by letos nedávala smysl. Nejenže bychom se s Petrem Nedvědem skoro nedostali na hokeje, ale ani bychom nemohli s hráči osobně komunikovat," hlásí Pešán.

S borci z NHL tak prozatím komunikuje Petr Nedvěd telefonicky. „Sice ještě nemluvil se všemi, do téhle chvíle ale nemáme ani jednoho hráče, který by nám odpověděl, že nechce na mistrovství světa jet. Všichni oslovení naopak reagovali velmi pozitivně, což je pro nás velmi dobrá zpráva," potěšilo šéfa české střídačky.

Otazník zůstává jen u Davida Pastrňáka. A to nejen proto, že jeho Boston může hrát play off, kde by chtěl opět dojít daleko.

David Pastrňák oslavuje se spoluhráči z Bostonu svůj gól proti Buffalu.

Jeffrey T. Barnes, ČTK/AP

„Pasta očekává narození syna. Boston asi opět bude hrát vysoko, takže s Pastou úplně počítat nemůžeme. Ale pokud Boston vypadne, Pasta je připraven přijet. Pokud tedy tomu bude nakloněna situace ohledně narození jeho potomka," tlumočí Pešán stanovisko nejlepšího českého hokejisty posledních let.

Šampionát v Rize sice letos začíná až 21. května, jenže základní část NHL skončí teprve o devět dní dříve. A vzhledem k tomu, že turnaj v lotyšské metropoli proběhne v přísné bublině, není jasné, jestli národní týmy budou moct počítat i s hokejisty, kteří se svými týmy vypadnou v prvním kole play off NHL.

„V současné chvíli se o pravidlech příjezdu hráčů z NHL jedná. K dnešnímu dni je to nastavené tak, že hráči po příjezdu (do Evropy) musí být několik dní v individuální karanténě a pak ještě několik dní při příjezdu do dějiště mistrovství světa. Logicky to proto vypadá tak, že budeme moct použít jen hráče, kteří nepostoupí do play off NHL. Kdyby totiž námi povolaný hráč, který vypadne z prvního kola play off, musel být třeba šest dní v karanténě a k tomu cestovat, pak nemá smysl, aby národní tým doplňoval," uvažuje nahlas Pešán.

„V současné chvíli proto pracuji s myšlenkou vzít pouze ty hráče z NHL, kteří nepostoupí do play off. Uvidíme, jestli nakonec bude mít smysl brát hráče vyřazené v prvním kole play off," dodává s tím, že hráči týmů vyřazených ve 2. kole play off NHL jsou z hlediska využitelnosti na MS stoprocentně pasé.

I proto neskrývá, že by se nezlobil, pokud by týmy s Čechy v sestavě, pohybující se nyní na hraně postupu do play off, nakonec do vyřazovací části neprošly. Jde třeba o Chicago s Dominikem Kubalíkem nebo Philadelphii s Jakubem Voráčkem.

Dominik Kubalík z Chicaga během utkání NHL.

Vlastimil Vacek, Právo

„S ohledem na naši reprezentaci bych jednoznačně rád přivítal hráče z těchto týmů, na druhou stranu klukům přeju, aby si zahráli play off. Není to tak, že bych se ráno polil kafem, když zjistím, že Chicago vyhrálo. Fandím Kubasovi (Kubalíkovi), chci, ať dává góly. A jestli udělá play off, budu mu fandit dál. A pokud play off neudělá, budu rád, když přijede na mistrovství," prohlásil Pešán, který v si v minulých týdnech prošel covidem a dokonce si musel pár dní poležet v nemocnici.

„Covid není žádná chřipečka, tu nemoc opravdu není radno podceňovat. Nemohl jsem se zbavit teplot, měl jsem problémy s dýcháním a kašel. Doktoři pak přišli na to, že mám zápal plic a musel jsem být hospitalizovaný," popisuje Pešán svůj průběh nemoci.

„Teď už jsem zdravotně téměř stoprocentní. Cítím se sice trošku slabší, než jsem byl před covidem, ale doufám, že to dodýchám," usmál se.

Po prvním srazu, který skončí ve čtvrtek 1. dubna, absolvuje národní tým v Holešovicích ještě další dva – od pondělí 5. do čtvrtka 8. dubna a od pondělí 12. do čtvrtka 15. dubna 2021.

V rámci přípravy na MS má reprezentace naplánována dvojutkání s Rakouskem (22. dubna ve Vídni a 24. dubna v Jindřichově Hradci), Německem (29. dubna a 1. května v Norimberku) a Slovenskem (6. a 7. května 2021 v Praze). V české metropoli pak následně proběhnou i České hokejové hry za účasti mužstev Česka, Finska, Ruska a Švédska.

MS v Rize odstartuje 21. května a Češi se v základní skupině A postupně utkají s Ruskem, Švýcarskem, Běloruskem, Švédskem, Velkou Británií, Dánskem a Slovenskem.