Po dvou letech v reprezentaci! Bek Chabarovsku doufá v načasování formy

Třicetiletý bek znovu rozrazil dveře kabiny národního týmu. Do pražské Tipsport arény přitom dorazil natěšený a plný elánu. „Určitě jsem se těšil. Sezona byla náročná, i tím, že jsme se nedostali do play off, což není vůbec ideální. Nabral jsem zase chuť do hokeje a udělám pro MS maximum," hlásí opora Chabarovsku.

Dres Amuru v KHL oblékl zlínský rodák naposledy 27. února v Rize, mužstvu poté skončila nejen základní část, ale i celá sezona. Ve Východní konferenci uvízl na desátém místě, na play off ztratil nakonec dvanáct bodů. Z rytmu však Jordán nevypadl a dál se udržoval. „Dva týdny jsme museli v Chabarovsku zůstat a trénovat. Chodil jsem na led a do posilovny. Byli jsme tam až do 25. března," líčí.

Ve městě na ruském Dálném východě okusil před třemi lety boje o Gagarinův pohár, od té doby na vyřazovací fázi soutěže s Chabarovskem čeká. Z osobního hlediska ovšem s letošní sezonou netají spokojenost. V loňské základní části nastřádal v 61 zápasech 18 bodů (7+11), v letošní nasbíral ještě o dva body víc (9+11). Do statistik zapsal i čtyři kladné body v hodnocení plus/minus. Přitom sehrál jen 40 utkání. „Měl jsem nejvíc bodů. Je to i laťka do dalších sezon. Tahle byla dobrá, ale furt bych se chtěl zlepšovat a zamakat, aby další byly ještě lepší," ujišťuje Jordán.

V závěru ročníku navíc vyjížděl na led s kapitánským céčkem, které na konci ledna převzal od Tomáše Zohorny, který po souboji s Ufou zamířil do Pardubic. „Pro mě je to čest a pocta, ne v každém klubu je cizinec kapitán! V Chabarovsku jsem už čtyři roky, mám k němu vztah. Nehraju jenom za sebe a tým, ale mám i respekt vůči městu i celému Chabarovskému kraji," prohlásil muž, o jehož jménu se ke konci přestupního termínu spekulovalo ohledně jeho případnému odchodu do extraligy.

„Blízko to ale nebylo," zdůrazňuje. „Byl jsem rozhodnutý zůstat v KHL a nepřemýšlel jsem nad tím vrátit se na play off do Česka. Mám za cíl hrát v KHL, pokud to půjde a nabídky budu mít," přitakává. O budoucnosti ale zatím jasno nemá. V klubu mu končí smlouva a její prodloužení řeší agent. „Nabídky jsou, i z Chabarovsku. Ale měnilo se tam vedení. Potřebují nějaký čas, aby se noví lidé přizpůsobili tomu, jak to v Amuru chodí. Jsme ale dál v kontaktu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet," říká Jordán, který je opět v plném zápřahu.

Reprezentanti, kterým v extralize a zahraničních ligách skončila klubová sezona, se od minulého týdne připravují v krátkých blocích vždy od pondělí do čtvrtka. Poslední trénink absolvují 15. dubna, o týden později pak nastoupí k prvnímu přípravnému duelu v Rakousku. Nastolený režim si Jordán pochvaluje, prodloužený víkend může strávit s rodinou.

„Je to velmi příjemné. Jsem rád, že to je takhle nastavené," pokyvuje. „V Chabarovsku jsem sice chodil na led, jenže příprava s týmem je něco jiného. Dva týdny teď můžu využít, abych se do toho dostal a připravil k zápasům. Osahám si puk, udělám nějakou kondici. Doufám, že formu načasuju, budu předvádět dobré výkony a pak se uvidí, jak budou trenéři spokojeni s mojí hrou," dodává.