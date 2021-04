Finsko? Baví mě hrát nahoru dolů, líčí Šulák. Těší se na kamarády z Detroitu

Minulý čtvrtek kousal ve finském Oulu čtvrtfinálové vyřazení z play off, už pozítří ale půjde do ostrého duelu znovu. Obránce Libor Šulák se po skončení klubové sezony ve Finsku připojil k české hokejové reprezentaci, aby se porval o nominaci na světový šampionát v Rize.

Kdyby se vám to povedlo, zahrál byste si už na třetím MS v kariéře…

Udělám maximum, abych se na něj dostal. Budu respektovat týmovou taktiku a odvedu to nejlepší, co ve mně je.

Zasáhnete hned do čtvrteční přípravy proti Německu. Nebyl jste překvapený?

Domlouvali jsme se s trenéry, do kterého zápasu s Německem zasáhnout. Já jsem říkal, že lepší bude, když budu hrát ten první. Přece jen už teď v tréninku… Měl bych pak dostat volno, abych se dostal na dva tři dny domů, kde jsem po příletu z Finska ještě nebyl.

Těšíte se na bývalé spoluhráče z Detroitu, kteří by mohli v květnu taktéž posílit národní tým?

Určitě dost, s oběma Filipama (Hronek a Zadina) jsem strávil v zámoří nějakou dobu a určitě je rád uvidím. Snad projdou prohlídkou a přijedou na nároďák.

Českou kolonii v Red Wings rozšířil ještě Vrána…

Super posila. Vránič je výbornej střelec a hráč. Pro něj jedině dobře, že ho vyměnili do Detroitu, že by měl dostat větší prostor a ukázat dovednosti, které má.

Vy máte v nohách už třetí sezonu ve Finsku, po štacích v Lahti a Kuovole jste se tentokrát proháněl v dresu Oulu, které má každoročně vysoké ambice. Sezonu jste asi čekal delší…

Už v jejím průběhu to nebylo takové… Jak se počítal bodový průměr, byli jsme chvíli čtvrtí, pak sedmí, devátí. Týmy před námi měly odehráno třeba o čtyři zápasy míň, a jelikož měli průměr bodu na zápas lepší, dostali jsme se do předkola. Určitě jsme nechtěli vypadnout takhle brzy, ale IFK Helsinky zaslouženě postoupily (3:0 na zápas). Druhý zápas jsme prohráli v prodloužení, možná kdybychom ho vyhráli, série by byla jiná.

Jak čtvrtfinálové vyřazení v Kärpätu nesli?

Brali ho jako realitu, protože když byl ještě přestupový termín, nikoho nevzali. Dali šanci mladým a odehráli jsme to s nimi. Zklamání určitě je, ale že by sezonu brali jako nepovedenou, to ne.

Ve 45 utkáních jste nastřádal 14 bodů (8+6) a také 10 bodů v hodnocení plus/minus. Jak jste se na ledě během sezony cítil?

Suprově, myslím si, že každej ten rok jsem tam udělal nějakej progres.

Sedí vám finská liga, která je hodně o bruslení?

Určitě, baví mě hrát nahoru dolů a trošku fyzickej hokej. Jsem spokojenej.

V minulé sezoně jste hrál z KooKoo, jak byste porovnal obě angažmá?

V Kuovole to bylo loni super, dařilo se nám a hráli jsme fakt dobře. Myslím si, že jsme měli výborně poskládané mužstvo. Kdyby nebylo korony a nezrušilo se play off, došli bychom podle mě daleko. Dokonce si myslím, že bychom mohli i celou ligu vyhrát. Měli jsme vyrovnané čtyři lajny, první dvě střílely góly, třetí čtvrtá to odbránila a dokázala dát i gól. Také gólman chytal dobře. Škoda že se soutěž loni nedohrála, všechny to určitě mrzelo.

Sezonu jste absolvoval se zlomenou nosní přepážkou, limitovalo vás zranění?

Ne, vesměs dýcháte hodně pusou, takže tohle mě ani nelimituje. Ve hře na to ani nemyslím.

