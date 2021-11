Už žádné Czech Republic! Hokejová reprezentace bude mít na dresech název Česko

V nových dresech budou české národní týmy nastupovat při MS, turnajích a přátelských zápasech.

Úprava se netýká olympijského turnaje v Pekingu, na kterém bude česká seniorská reprezentace hrát ve dříve schválených dresech se státním znakem.

Jako první se v nových dresech představí reprezentace do 17 let při trojutkání s Ruskem, které jsou na programu tento týden od úterý do čtvrtka.

Nový dres české hokejové reprezentace.

Jan Škvor, Sport.cz

Oficiální název Česko byl z pověření vlády schválen již v roce 1993 a ve stejném roce potvrdil jeho správnost Ústav pro jazyk český Akademie věd. Dle vyjádření odborníků jde o oficiální, spisovný a názvotvorně správný název státu, označující podle státnosti, státní příslušnosti i společného jazyka prostor historických zemí Čech, Moravy a části Slezska.

Oba názvy (Česká republika i Česko) jsou věcně správné a významově rovnoprávné. Zkrácená verze se doporučuje používat mimo jiné v oblasti sportu.

Z 82 členských zemí IIHF používají víceslovný politický název s právní formou pouze KLDR a Spojené arabské emiráty. Další země upřednostňují v prezentaci a komunikaci kratší, zpravidla jednoslovný název bez právní formy státu – Finsko (Republika Finsko), Švédsko (Švédské království), Rusko (Ruská federace), Slovensko (Slovenská republika), Německo (Spolková republika Německo), Švýcarsko (Švýcarská konfederace)... Je-li uveden na dresech, převládá přitom název v národním jazyce, nikoli v angličtině – Suomi (Finland), Россия (Russia), Slovensko (Slovakia) a Suisse (Switzerland), ale i Danmark (Denmark), Latvija (Latvia) nebo Italia (Italy).