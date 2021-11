Hnilička věří, že při organizaci domácího MS zúročí načerpané znalosti

"Když jsem skončil v Národní sportovní agentuře, vzal jsem si nějaký čas volno, pak jsem nastoupil na hokejový svaz, kde pomáhám řešit otázky, jako je financování, systém. Ne sportovní část, ale spíš chod úřadu. Začali jsme se bavit, jestli bych nepomohl s organizací mistrovství světa," řekl novinářům Hnilička.

"Dotační tituly jsou mi teď obsahově blízké. Je to něco, co jsem se musel naučit, a nějakou znalost jsem získal. Možná právě proto jsem by nominován. Já mám tu pražskou část. Uvidíme, co všechno to bude obnášet. V roce 2015 to bylo úspěšně organizováno. Budeme se snažit na to navázat a pracovat se stejnými lidmi, kteří to měli na starosti," uvedl Hnilička. Na minulém domácím MS měl na starosti pražskou část Bříza.

"Bude to organizační složka, jednání s městskou částí, magistrátem a mezinárodní federací. Mistrovství světa sebou nese spoustu doplňkových akcí, které jsou i v rámci reglementu IIHF. Určitě na to nebudu sám, bude tam široká struktura exekutivní," uvedl ke své náplni práce.

V celém světě si s vývojem kolem covidu nevědí rady

Hnilička navazuje na svou práci na hokejovém svazu z dřívějšího období. "Je pravda, že než jsem se odhodlal jít do politiky, měl jsem na svazu na starosti rozvoj, programy Pojď hrát hokej, regionální trenéry a trenéry do malých klubů. Potažmo také reprezentace, až jsem to propracoval na generálního manažera národního týmu, dělal jsem i u juniorských. Vrátil jsem se teď zpátky s novými znalostmi a zaobírám se organizační činností místo sportovní," konstatoval.

Doufá, že v roce 2024 už nebude organizaci ohrožovat covid-19. "V celém světě si s vývojem kolem covidu nevědí rady. Pevně doufám, že v roce 2024 bude covid pryč a lidi se přestanou bát chodit na hromadné akce. Máme s tím zkušenost i z jiných zemí, že se lidi bojí chodit ve velkém množství na velké stadiony. Ale komplikace se dají očekávat, musíme na to být připraveni. Bylo by velmi těžké, kdyby nemohli být diváci v hledišti. Náklady na mistrovství světa budou mezi 500 miliony a miliardou, všechno se zdražilo. Bude těžké naplnit, aby tam byl nějaký ekonomický úspěch. Organizačně pro to ale uděláme maximum," prohlásil Hnilička.

Na pozici šéfa NSA skončil v polovině května a nahradil jej Filip Neusser. Po odpočinku se těší do další práce. "Nebyla tam jen velká vytíženost, ale i mediální tlak, který na mě byl spuštěn. Není jednoduché vybudovat něco na zelené louce. Úřad, který tady dlouho nebyl. Dal jsem do toho maximum a pak se stalo, co stalo. Vyhodnotil jsme to, jak jsme to vyhodnotil," prohlásil Hnilička.

Vedle návratu na hokejový svaz byl zvolen na konci června i místopředsedou Českého olympijského výboru. "Byl jsem rád, že se svazy rozhodly mě zvolit, to pro mě byla velká čest. Teď jsem dostal další funkci a moc se na to těším, i když vím, že to bude náročné. Nedá se to ale vůbec srovnávat s tím, čím jsem si procházel předtím," podotkl Hnilička.

Milan Hnilička na archivním snímku

Vlastimil Vacek, Právo

Od roku 2017 do ledna 2021 byl poslancem za hnutí Ano a rezignoval kvůli porušení protiepidemických opatření na oslavě v teplickém hotelu. "Ta politika... Já ji nikdy úplně dělat nechtěl, šel jsem do toho čistě kvůli sportu a říkal jsem to vždycky. Ano, byl jsem politik, ale věci jsem řešil sportovně. I proto jsem sám na sebe byl přísnější než kolegové ve Sněmovně při některých událostech, které se staly. Jsem jenom člověk jako každý jiný. Bral jsem za nutné, abych se k tomu postavil jako sportovec, což jsem udělal," uvedl Hnilička.

V květnu uvedli kontroloři ministerstva financí, že NSA pod Hniličkovým vedením jednala nehospodárně. On sám se k údajným nesrovnalostem chystá vyjádřit, až skončí vyšetřování. "Představu mám a i některé výsledky už máme. Já se k tomu rád vyjádřím, nesouhlasil jsem s tím, co se objevovalo v médiích. Vyjádřit se k tomu chci, protože pravda je trošičku někde jinde. Rád o tom potom promluvím, ale počkejme si, až oficiálně přijdou výsledky šetření od určitých institucí. Výsledky jedné už máme a počkejme si na ty další, abych si tady něco nedomýšlel," uvedl Hnilička.

Na pozici prezidenta Českého hokeje příští rok v červnu skončí předčasně Tomáš Král, ale Hnilička zatím netuší, jestli by měl ambice se o tuto pozici v budoucnu ucházet. "Zaprvé červen je daleko. Přemýšlím o všech možných věcech, ale přiznám se, že sám nevím, jestli bych kandidoval," prohlásil olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa.

"Bůh ví, jak to dopadne, ta konference není volební, je hodnotící. Není pro mě prioritou, abych o kandidatuře přemýšlel. Teď je pro mě důležitá zodpovědnost v rámci organizačního výboru mistrovství světa v Praze, rozvoj soutěží a úspěšnost českého hokeje. Tam je spousta práce. Když bude zájem, abych působil v jakékoliv funkci, budu rád. Když ne, tak ne," dodal Hnilička.