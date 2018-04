Byli jsme za outsidery, to nám pomohlo, přiznal po senzaci útočník české osmnáctky

Obrovské překvapení mají na světovém šampionátu do 18 let na triku čeští hokejisté. Ve čtvrtfinále poslali ze hry favorizovanou Kanadu po výhře 2:1. "Je to neuvěřitelný pocit, stále tomu nemohu uvěřit. Pomohlo nám to, že jsme byli za outsidery. Ničeho jsme se nebáli a vlétli na ně po hlavě," prohlásil útočník Matěj Blümel.

Čeští hokejisté do osmnácti let si na MS zahrají semifinále (ilustrační foto)

Čechy podržel v utkání gólman Dostál, jeho výkon byl základem k senzačnímu vítězství. "Byl to asi náš nejlepší zápas na turnaji. Snažili jsme se hrát výborně do obrany, ale zároveň aktivně. Důležité bylo, že jsme se v první třetině dostali do vedení," připomněl asistent trenéra Tomáš Martinec.

A to Češi už nepustili. Dokonce náskok zvýraznili na 2:0. I když pak soupeř korigoval na nejtěsnější rozdíl. "Konečně jsme ukázali tvář, kterou jsme chtěli mít pořád. Právě tak jako dnes jsme chtěli hrát pořád. Konečně jsme padali do střel, dohrávali souboje a vyplatilo se nám to," radoval si útočník Jakub Lauko. "Ve třetí třetině jsme měli chvilkový výpadek, ale naštěstí jsme se sebrali a znovu začali hrát to, co jsme měli," podotkl Lauko.

Teď se Češi mohou těšit na další zápas se zámořským soupeřem. V sobotu nastoupí v semifinále proti USA.