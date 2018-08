Hlavně vypnout. Jezdci formule 1 tráví přestávku na rybách, potápěním se i ve fitku

Letní přestávka ve formuli 1 je tu a jezdci se rozjeli do nejrůznějších koutů světa. Mnoho z nich se chystá v horkých dnech odjet k moři. Fernando Alonso z McLarenu již tak udělal a na sociálních sítích se pochlubil fotografií, jak řádí ve vodě. Na potápění se těší dvacetiletý talent Charles Leclerc ze Sauberu, který spolu s přáteli vyrazí na Bali.

K moři pojede i vedoucí muž průběžného pořadí šampionátu Lewis Hamilton. Spíš než na pláži ho ale bude vidět ve vodě na skútru. „Nejsem zrovna typ, který by byl jen na pláži. Čeká mě hodně aktivit. Budu hodně cestovat, jsem pozvaný na nějaké svatby, takže to bude velká zábava. Hlavně, že dobiju energii,“ uvedl čtyřnásobný světový šampión na webu rds.ca.

To jeho týmový kolega Valtteri Bottas se zatím potí v posilovně. Na kolo hodlá vyrazit Daniel Ricciardo z Red Bullu. Do Pyrenejí se po lenošení na Francouzské riviéře chystá Esteban Ocon ze stáje Force India. To taťkové z Ferrari, Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen se budou věnovat hlavně svým dětem.

„Létání už mám dost, takže budu doma s rodinou. Pojedu na výlety na kole a budu i rybařit,“ prozradil Vettel, čtyřnásobný mistr světa. „Ta přestávka není moc dlouhá. Budu s manželkou a dětmi,“ uzavřel finský jezdec Kimi Räikkönen, který stejně jako jeho soupeři doufá, že si během pauzy vyčistí hlavu.