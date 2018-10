Verstappen tlačil na pedály, až prošoupal botu. Ricciardo si vybíjel zlost v hotelu

Fantastickou jízdu předvedl během nedělní Velké ceny USA formule 1 Max Verstappen. Jezdec Red Bullu startoval z osmnáctého místa, v závodě se však dokázal posunout až na druhou příčku, a tak není divu, že ho fanoušci vybrali za Jezdce dne. „Dal jsem do toho všechno, až jsem si zničil botu,“ přiznal jednadvacetiletý Nizozemec.

Sobotní kvalifikace na Velkou cenu USA nedopadla pro Maxe Verstappena vůbec dobře. Během první části si poškodil zavěšení pravého zadního kola a do druhé už tak nemohl nastoupit. Navíc mu Red Bull v jeho voze vyměnil převodovku, a tak v nedělním závodě startoval až z osmnáctého místa.

Jednadvacetiletý Nizozemec ale předvedl úžasnou stíhací jízdu, a i díky strategii týmu se mohl radovat z druhého místa. „Je jisté, že to šlo mnohem lépe, než jsme očekávali,“ prohlásil Verstappen po závodě. „V prvním kole se mi podařilo vyhnout se problémům při postupu vpřed. Auto mělo vynikající rychlost, a to bylo velice důležité,“ pochvaloval si.

„Umožnilo mi to vytvořit si vlastní rytmus a dohánět auta před sebou,“ vysvětloval a ocenil i svůj tým. „Celá naše strategie byla dokonalá. Posledních deset kol bylo mimořádně vzrušujících, obzvlášť když moje auto jako jediné bojující v popředí jelo na měkčí sadě pneumatik. Snažil jsem se dohnat Kimiho, zároveň jsem ale musel v zrcátkách sledovat Lewise, abych před ním uhájil druhé místo. Dával jsem do toho všechno, až jsem si zničil botu,“ dodal šťastný Verstappen.

Jeho týmový kolega Daniel Ricciardo byl po závodě hodně zklamaný. Kvůli problémům s pohonnou jednotkou závod nedokončil a vztekle praštil do volantu. „Je to pro Daniela velká škoda. Je mi ho moc líto. Bylo to pro něj velice frustrující, na pokoji prorazil pěstí stěnu,“ prozradil Christian Horner, šéf Red Bullu.