Jsem rád, že jsem synem největšího jezdce všech dob, říká talentovaný mladík

„Jsem rád, že jsem synem největšího jezdce formule 1 v historii,“ prohlásil nedávno v magazínu Mezinárodní automobilové federace FIA Mick Schumacher. Devatenáctiletý mladík se vydal v otcových šlépějích a loni slavil svůj první velký titul, když vyhrál evropský šampionát formule 3.

„Obdivuji ho za všechno,“ dodal talentovaný jezdec a zavzpomínal na chvíle, které trávil s otcem na motokárách. „Ty byly v naší rodině běžnou součástí. Prožili jsme tam mnoho legrace. Vzpomínám si, jak se mě jednou táta zeptal, zda jsou pro mě jen koníčkem, nebo jestli chci jezdit profesionálně. Okamžitě jsem mu řekl, že chci být profík.“

Official app launched to mark Michael Schumacher’s 50th birthday https://t.co/9xmnNGyCX6 pic.twitter.com/WAokPPlQQy — FormulaSpy.com (@formulaspy) 2. ledna 2019

O tom, jestli bude Mick tak úspěšný jako jeho otec, se dá zatím jen spekulovat. Dohnat legendu by však v počtu titulů mistra světa mohl Lewis Hamilton z Mercedesu, který se světovým šampionem stal loni už popáté. Avšak i kdyby se mu to podařilo, navždy nejlepším pro něj zůstane právě Schumacher.

„Mým hlavním úkolem není překonat jeho rekordy a kdyby se to náhodou povedlo, tak Michael Schumacher zůstane největším jezdcem všech dob,“ uvedl Hamilton a stejně o něm smýšlí i Toto Wolff,, šéf Mercedesu. „Pro mě je to nejlepší jezdec všech dob. Navíc je to úžasná osobnost,“ uzavřel Wolff.

Photo from the Michael Schumacher museum app pic.twitter.com/iW5ZumzBfX — des cullen (@DesDescullen) 3. ledna 2019

Fanoušci si budou Schumacherovy úspěchy moci připomenout díky unikátní výstavě, kterou otevřelo u příležitosti jubilea Ferrari v Maranellu, nebo díky aplikaci, kterou vytvořila jezdcova rodina. Michael může být pyšný na to, co dokázal. A my také. Proto chceme vzpomínat a oslavovat jeho vítězství, rekordy a radost,“ uvedla jeho rodina v prohlášení.

Kromě tisícovky fanoušků už na sociálních sítích Michaelu Schumacherovi k jubuleu přálo i Ferrari, Mercedes, Renault, McLaren, Williams či jezdci Lewis Hamilton a Nico Hülkenberg. "Před padesáti lety se narodila hvězda. Hvězda, která vytvářela a změnila formuli 1 navždy. Všechno nejlepší, Michaeli," napsal Mercedes.