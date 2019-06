Asi bych udělal totéž, vyjádřil se Hamilton k incidentu s Vettelem

Manévr Sebastiana Vettela z nedělní Velké ceny Kanady, kdy se na trať vracel nebezpečným způsobem a donutil Lewise Hamiltona brzdit, bude ještě dlouho probírán. Jezdec Ferrari za něj dostal pětisekundovou penalizaci a přišel kvůli tomu o vítězství. Slavit tak mohl Hamilton, který díky tomuto prvenství navýšil svůj náskok v čele průběžného šampionátu.

Frustrovaného Vettela se zastala většina bývalých jezdců formule 1. Podle Hamiltona a bývalého pilota a mistra světa, Nicka Rosberga byl však trest zasloužený. Když se ale Hamilton později nad celou situací zamýšlel důkladněji, přiznal, že by nejspíš udělal na trati to samé, co Vettel.

Lewis Hamilton declares he would've done the same thing as Sebastian Vettel to keep his position. #F1 #CanadianGP



„Díval jsem se na opakované záběry, bylo to velice těsné. Musím ale říci, že kdybych vedl a vyjel z trati, udělal bych asi totéž,“ prohlásil Hamilton na webu The Guardian. „Stalo se to tak rychle, snažíte si udržet pozici. Když máte na hlavě helmu, je přirozené, že takhle jednáte,“ vysvětloval Brit.

„Když mluvím o tom, že by udělal totéž, myslím tím, že bych se taky snažil vytlačit soupeře. To je to, co se tam stalo. Můj názor se ale nezměnil. Máme na to pravidla. Kdybychom je neměli a kdybych nebrzdil, tak bychom se srazili,“ uzavřel jezdec Mercedesu, který letos vyhrál pět ze sedmi závodů.