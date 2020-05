Náhrada za Velkou cenu Holandska? Red Bull si udělal projížďku mezi tulipány

Uplynulý víkend měl být ve znamení návratu Velké ceny Nizozemska mezi podniky Formule 1. Kvůli pandemii koronaviru se ale Max Verstappen premiéry před domácími fanoušky nedočkal. Stáj Red Bull ale výlet do země tulipánu přeci jen podnikla a záběry z akce uveřejnila symbolicky v neděli, kdy se mělo po 35 letech znovu kroužit na slavném a zmodernizovaném Zandvoortu nedaleko Amsterdamu. Na to, jak se hvězdní piloti formule 1 proháněli ikonickými holandskými kulisami, se můžete podívat ve videu níže.

Pro dvaadvacetiletého pilota Verstappena to měl být v neděli velký den. Na představení před holandskými příznivci si ale třetí muž posledního ročníku formule 1 bude muset ještě nějakou dobu počkat. Vedení soutěže totiž závod společně s Velkou cenou Španělska odložilo, prozatím na neurčito.

Stáj Red Bull si pro fanoušky před nějakou dobou připravila speciální video, které mělo být oslavou návratu na slavný okruh po 35 letech. Natáčelo se v lednu a Max Verstappen s Alexem Albonem se na záběrech prohání holandskou krajinou u větrných mlýnů, mezi tulipány nebo v amsterdamském nákladním přístavu.

Přestože Velká cena byla nakonec odložena, zástupci týmu se rozhodli video uveřejnit tuto neděli. „Chtěli jsme něco udělat pro fanoušky... Doufám, že budu zase brzy závodit. Myslím, že to je to, co chceme všichni," nechal se slyšet Verstappen.