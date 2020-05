Fanoušci mají jasno. Vrať se do formule 1, žádají světového šampiona

Fernando Alonso před dvěma roky odešel z formule 1. Podle svých slov už byl unavený a chtěl zkusit i jiné výzvy. To si splnil. Spolu se svými kolegy Kazuki Nakadžimou a Sébastienem Buemim podruhé v kariéře ovládl čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans a stal se i světovým šampionem ve WEC.

Poté si opět vyzkoušel Indy 500, avšak ani tentokrát na vítězství v Indianapolisu nedosáhl a na zisk Trojkoruny motorsportu si tak ještě musí počkat. Letos v lednu pak usedl do vozu Toyoty a zúčastnil se Rallye Dakar. Co ale chystá dvojnásobný světový šampion ve formuli 1 dál? Podle svých slov už je téměř rozhodnutý, avšak konkrétní zatím nebyl.

Imaginemos..



Let’s imagine.. — Fernando Alonso (@alo_oficial) April 28, 2020

Na Twitteru pak vytvořil anketu, ve které se ptal, v jaké sérii by měl závodit. Hlasovalo přes 113 000 fanoušků a odpověď byla naprosto jednoznačná. Přes dvaaosmdesát procent z nich by ho opět chtělo vidět ve formuli 1. „Potřebujeme tě zpátky ve formuli 1, Alo!“ napsal jeden z fandů.

Bývalý jezdec Minardi, Renaultu, Ferrari a McLarenu už dříve prohlásil, že si nechává dveře do formule 1 otevřené, avšak také tvrdil, že by v případě návratu chtěl jezdit v týmu, který by mohl usilovat o titul. V Itálii se nedávno objevily spekulace, že Ferrari se neumí dohodnout se Sebastianem Vetttelem na prodloužení smlouvy a údajně oslovilo Alonsa. Tak třeba se fanouškům jejich přání splní a jejich oblíbený jezdec opět usedne do monopostu F1.