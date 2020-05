Alonso vyhrál virtuální Indy 500, jež mu chybí k trojkoruně

Dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso vyhrál virtuální závod v Indianapolis, jehož se zúčastnila řada legend motoristického sportu včetně osmdesátiletého Maria Andrettiho. Osmatřicetiletý Španěl, který by se měl na reálné trati Indy 500 představit v srpnu, porazil na simulátoru o pouhých 37 tisícin sekundy dalšího bývalého mistra světa F1 Jensona Buttona.

"Skvělá zábava, JB!!! Přijeď na opravdovou 500," napsal na twitteru Alonso svému britskému soupeři. Rodákovi z Ovieda chybí pouze vítězství v Indianapolis k tomu, aby jako teprve druhý pilot historie po Grahamu Hillovi zkompletoval takzvanou "Trojkorunu motorsportu". Na kontě už má požadované vítězství ve Velké ceně Monaka i triumf ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

Americká legenda Andretti při svém esportovém debutu dojel o kolo zpět. "Bavil jsem se. Sice to vypadlo, že jsem byl u všeho, co se tu stalo, ale jinak jsem si to užil," řekl mistr světa F1 ze sezony 1978 a vítěz Indianapolis z roku 1969.

Nejvýznamnější americký formulový závod 500 mil Indianapolis se měl jet tuto neděli, ale kvůli pandemii koronaviru byl přeložen na 23. srpna. Jeho online verze se kromě Andrettiho zúčastnilo ještě šest bývalých šampionů včetně třiasedmdesátiletého Brazilce Emersona Fittipaldiho či Kolumbijce Juana Pabla Montoyi.