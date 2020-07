Je už Hamilton lepší než Schumacher? Prezident FIA se zlobil: Záleží na tom?

Hvězdný pilot F1 Michael Schumacher je bojovník. Na okruzích během závodů svedl řadu těžkých bitev a ukázal, že je šampion, teď se podle prezidenta FIA Jeana Todta stejně srdnatě pere s osudem, když se snaží za pomoci lékařů a v okruhu rodiny zotavit z vážného zranění. To utrpěl v roce 2013 přu lyžování ve francouzských Alpách a od té doby se na veřejnosti neukázal. O legendárním pilotovi F1 teď promluvil Jean Todt. „Doufám, že ho svět ještě uvidí," svěřil se. Jak odpověděl na otázku, kdo je nejlepším pilotem F1 všech dob?

Todt fanouškům prozradil, že sedminásobného mistra světa minulý týden navštívil v rodinném sídle ve švýcarské Ženevě. „Bojuje. Doufám a modlím se za to, že ho svět znovu uvidí. To je cíl, na kterém on i celá jeho rodina pracují," poznamenal na adresu jednapadesátiletého Schumachera.

Očekávalo se, že německé hvězdě by mohla z nejhoršího pomoci náročná operace za užití kmenových buněk. Jenže zákrok plánovaný na červen byl nejspíš kvůli pandemii koronaviru odložen.

Todt se v rozhovoru vyjádřil i k otázce, zda už je Brit Lewis Hamilton nejlepším pilotem F1 v historii. Šestinásobný mistr světa totiž v neděli v Maďarsku vyrovnal rekord německého pilota v počtu vítězství v jednom závodě (Michael Schumacher osmkrát triumfoval v GP Francie) a blíží se i jeho dalším rekordním milníkům.

„Nelze říct, kdo je vůbec nejlepší. Jsou tu Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna a Michael. Můžete myslet pouze na to, kdo je nejlepší v určité generaci," poznamenal Todt. „A záleží vůbec po nehodě, jakou měl Michael, na tom, zda Lewis získal více vítězství," naznačil jasně blízký Schumacherův přítel, že zdraví a život kamaráda je pro něj jasnou prioritou