FORMULE 1 ONLINE: Hamilton nepolevuje a jede o jedenácté vítězství v sezoně

I když už má mistrovský titul jistý, snaží se v dnešní Velké ceně Bahrajnu formule 1 Lewis Hamilton vyrovnat osobní maximum v počtu vítězství v sezoně. Kdyby triumfoval i dnes, šlo by o jeho jedenácté vítězství. Závod začíná v 15:10 a sledovat jej můžete na programu Sport2 nebo v podrobném online textovém přenosu na našem webu Sport.cz.

Pokud by se Hamiltonovi podařilo zvítězit ve třech zbývajících letošních závodech, vyrovnal by se třinácti triumfy rekord, o který by se dělil nejen s legendou Michaelem Schumacherem, ale i se Sebastianem Vettelem.

Hamilton, který si zajistil před dvěma týdny v Turecku sedmý titul, čímž vyrovnal jiný Schumacherův rekord, vyrazí do závodu z prvního místa. Svou 98. pole position vybojoval v sobotu před kolegou z Mercedesu Valtterim Bottasem. V druhé řadě na startu budou stát jezdci Red Bullu Max Verstappen a Alexander Albon.