Skandální útok na Schumachera! Nejsme přátelé, jeho jméno mě nezajímá, tvrdí Rus

Nová sezona formule 1 sice ještě neodstartovala, ale motoristickým světem cloumá každou chvíli nějaký skandál. Pod jeden se podepsal Rus Nikita Mazepin, když se v médiích ostře pustil do svého parťáka ze stáje Haas, Micka Schumachera, syna německé legendy F1. Na kamarádské vztahy zapomeňte, tohle vypadá na ledově chladnou atmosféru. Rus směrem k mladému pilotovi poslal hodně jedovatá vyjádření a sklízí za to ostrou kritiku.

Nikita Mazepin se dostal do pořádných problémů

Ještě spolu neodjeli ani jediný závod F1, ale ve stáji Haas už to pořádně jiskří. Po harmnonické spolupráci mezi Mazepinem a Schumacherem juniorem není ani památky. Spíš to vypadá, že bude v týmu mezi jednadvacetiletými piloty pořádné dusno. Pod pomyslný kotel přiložil naposledy mladý Rus, který už má na triku několik skandálů.

„Abych byl upřímný, mě jeho jméno nezajímá!" prohlásil suverénně v ruské televizní show „Match TV", když byl dotázán na kolegu z týmu. „Nejsme přátelé, nanejvýš staří známí, protože jsme spolu jezdili na motokárách," pokračoval v šokujícím tónu ruský pilot.

Leckdo by byl šťastný, že má po svém boku syna legendy formule 1, jenže na Mazepina „Schumi Junior" žádný dojem neudělal. „Abych byl upřímný, jeho jméno mě nezajímá. Příjmení mu může dát sílu, ale také přináší větší tlak," dodal chladně.

Jenže i díky tomuto prohlášení je teď pod tlakem spíše Mazepin, který se už několikrát postaral o rozruch a bulvár se vyžívá v popiování jeho životních eskapádách. Fanoušci volají po jeho konci v týmu, na sociálních sítích vznikla výzva pod hashtagem „#eSayNoToMazepin".

Co má třeba mladý Rus na triku? V minulosti uniklo do světa video, kde osahává v autě modelku. Ta se nejprve snažila celou věc bagatelizovat, posléze ale přiznala, že jí chování Mazepina nebylo příjemné a po vůli. Rozruch Mazepin způsobil i v roce 2016, kdy po hádce zasáhl soupeře Calluma Ilotta do tváře.

Souboj dvou mladých jezdců ze stáje Haas bude jistě jedním z nejzajímavějších aspektů příští sezony Formule 1. Média trefně připomínají, že by se Mazepin měl ukázat také dobrými výkony na trati a ne se zviditelňovat jen za pomoci svých úletů.