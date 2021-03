Alonsův návrat do formule pokazil obal od sendviče

Návrat dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa do formule 1 pokazil obal od sendviče. V nedělním úvodním závodě nové sezony Velké ceně Bahrajnu totiž jeho vozu zablokoval odvětrání zadních brzd a pilot stáje Alpine kvůli tomu musel odstoupit.

Devětatřicetiletý Alonso se do formule vrátil po dvouleté pauze. Na okruhu v Sáchiru odstartoval z devátého místa, ale do cíle nedojel. Závod pro světového šampiona z let 2005 a 2006 skončil po 32 kolech.

"Po druhé zastávce v boxech se mu do odvětrání zadních brzd zamotal papír od sendviče. Způsobil přehřívání a poškození brzdného systému a proto jsme Fernanda z bezpečnostních důvodů zastavili," citovala agentura Reuters výkonného ředitele týmu Alpine Marcina Budkowského.