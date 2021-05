Hamilton se na Bottase po Španělsku nezlobil: Jsme nejlepší parťáci

"Jsme nejlepší týmoví kolegové. Upřímně jsem ani nevěděl, že takovou zprávu dostal, takže jsem měl v hlavě, že závodíme a v tomhle úvodu sezony to bylo za mě naprosto v pořádku," nechal se slyšet Hamilton pro F1.com.

"Myslel jsem jen na to, že se k němu pokusím přiblížit a předjedu ho. Oba jsme měli v závodě zcela jiné strategie a jelikož jsem měl tou dobou čerstvější pneumatiky, podařilo se mi to. Valtteri se při předjíždění zachoval zcela férově," uvedl Hamilton.

Samotný Bottas sice připustil, že mohl před sebe kolegu z Mercedesu pustit o něco dříve, nicméně se hájil, že měl v hlavě také svůj boj o třetí místo s Charlesem Leclerkem z Ferrari. Zároveň doplnil, že není v F1 proto, "aby pouštěl lidi před sebe".

Finský pilot Valtteri Bottas při Velké ceně Španělska.

Emilio Morenatti, ČTK/AP

Drobná nesrovnalost, při níž se Hamilton za Bottasem lehce zdržel, však nakonec neměla na konečné pořadí vliv. Úřadující šampion poté předstihl i vedoucího Maxe Verstappena a získal třetí vítězství v sezoně. Díky němu zvýšil svůj náskok před rivalem z Red Bullu na 14 bodů.

"Tohle je přesně chvíle, kdy vyhráváme jako tým. Občas se dostaneme do situace, v níž musíme upřednostnit týmový zájem. Skončit druhý a třetí je dobré, ale když se můžete dostat i na první místo, automaticky to znamená získat nejvíce bodů. A to je klíčové," řekl Hamilton.

Šestatřicetiletý pilot se navíc nechal slyšet, že by již rád zahájil s Mercedesem jednání o nové smlouvě. Chtěl by se tak vyhnout situaci jako letos, kdy se dohodl na ročním kontraktu jen měsíc před startem sezony. "Zničilo mi to celou zimu a je mi jasné, že to nepomohlo ani Totovi (Wolfovi - šéfovi Mercedesu), aby měl volno a odpočinul si. Nemusíme nic uspěchat, ale myslím, že bychom měli být být rozumní a začít jednat," dodal s tím, že by se rád dohodl do konce července, kdy začne ve formuli 1 letní přestávka.