Mercedes chce Hamiltona udržet co nejdéle. Bude jeho novým kolegou Ricciardo?

Lewisi Hamiltonovi skončí příští rok u Mercedesu smlouva. Ačkoliv čtyřnásobný světový šampión již několikrát přiznal, že už občas pomýšlí na to, co bude dělat po odchodu z formule 1, závodit by ještě nějakou chvíli chtěl. Šéf týmu Toto Wolff doufá, že to bude ještě několik let.

„Jednáme o dlouhodobém novém kontraktu a doufáme, že u nás Lewis ještě několik let zůstane,“ přál si v rozhovoru pro BBC Wolff. „S oběma jezdci chceme pokračovat, mají smlouvu pro rok 2018,“ dodal s tím, že pak to ale bude velice vzrušující, neboť několik závodníků bude volných.

„Vypadá to, že rok 2019 bude velice zajímavý, co se týká možností. Řada mladých jezdců nabere ještě zkušenosti a volní budou i někteří velmi zkušení a dobří piloti jako třeba Daniel Ricciardo,“ naznačil, kdo by mohl vystřídat Vallteriho Bottase a stát se novým kolegou Lewise Hamiltona.

Od nové sezóny se bude ve formuli 1 používat bezpečnostní systém Halo. Toto Wolff chápe, že ochrana kokpitu je důležitá, avšak se vzhledem zásadně nesouhlasí. „Vypadá to hrozně. Je to obrovský kus kovu. Hodně těžký. Naprosto mimozemský. Nejraději bych to uřezal, kdybych mohl," rozčiloval se. "Musíme se ale starat o bezpečnost jezdců a pokud existuje nějaké zařízení, které je bude chránit, musíme ho na autě použít,“ uzavřel pětačtyřicetiletý šéf Mercedesu.