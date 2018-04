Deset piv na žal! Výhra byla blízko, Bottas smutnil

Bottas vedl od 31. kola poté, co německý favorit Sebastian Vettel z Ferrari zajel z prvního místa do boxů. Když pilot Mercedesu udržel vedení i poté, co jedenáct kol před koncem vyjel na trať safety car po vzájemné kolizi red bullů, vypadalo to, že si bez potíží dojede pro první triumf v sezoně.

Jenže tři kola před koncem mu poškodil gumu úlomek na trati a Bottas závod ani nedokončil. "Na městských okruzích vždycky bude hodně kolizí, ale tohle bylo opravdu hodně smolné. Měl jsem všechno pod kontrolou, vyšel mi i restart po safety caru a udělal jsem si náskok. Vůbec nevím, že bych na něco najel. Nic jsem neviděl, ani jsem nic necítil. Obrovská škoda," prohlásil.

Náladu mu alespoň trochu zlepšilo vítězství týmového kolegy Lewise Hamiltona. "Pro nás jako tým je dobře, že Lewis vyhrál. Ale pro mě osobně... Musím to zkusit zase za dva týdny," uvedl Bottas. "Člověk se z toho vždycky oklepe. Musí. Asi si dám deset piv a budu v pohodě," prohlásil.