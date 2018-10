Wickens je po nehodě v IndyCar od pasu dolů ochrnutý

Vrtulník transportuje těžce zraněného kanadského pilota Roberta Wickense do nemocnice.

"Někteří lidé netušili, jak je mé zranění vážné, takže jsem vám chtěl ukázat, jak to skutečně vypadá," uvedl Wickens, jenž začal jezdit v sérii IndyCar letos a byl vyhlášen nejlepším nováčkem slavného závodu 500 mil v Indianapolis, v němž obsadil deváté místo.

Wickens měl v srpnu na okruhu Pocono v Pensylvánii hrozivou nehodu, během níž jeho vůz vyletěl do vzduchu a rozbil se o bariéru. Pilot si zranil páteř, kterou mu následně lékaři při operaci vyztužili několika šrouby a titanovou tyčkou. Utrpěl také fraktury obou nohou, pravé ruky a pohmoždění plic.

"Dnes to byl můj první přesun jako paraplegika. Horní část těla mám stále silnější a snad to už brzy zvládnu bez pomoci," uvedl Wickens v komentáři u videa. "Pravdou je, že k tomu, abych chodil sám, mám ještě hodně daleko. Ale nikdy v životě jsem nemakal víc a dávám maximum do toho, abych stimuloval nervy v nohou," dodal bývalý jezdec okruhové série DTM či seriálů formule 2 a 3.