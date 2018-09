Pět triumfů a titul je na dohled! Spanilou jízdu Kopeckého odstartovala policistka

Kam letos Kopecký přijel, tam soupeře zničil. Že ovládl šest soutěží v Česku je bráno jako samozřejmost. Jenže šestatřicetiletý pilot poprvé v novodobé historii vyhrál pro Škodu v hodnocení WRC 2 legendární Monte Carlo. A dominoval i na šotolinových soutěžích na Sardinii či v Turecku. V čele MS má náskok 32 bodů. Co stojí za dominancí Kopeckého?

„Je to citlivé téma. Honza byl skvělý už v předešlých sezónách, ale teď do sebe prostě vše zapadlo," říká vyhýbavě navigátor Pavel Dresler. „Je bezkonkurenční. A nejenže sebevědomě vystupuje, on tak i jezdí," vyzdvihuje boss Škody Motorsport Michal Hrabánek, jenž Kopeckého před deseti lety do týmu přivedl.

Vrchol umění předvedl při MS v Německu i následně na Barum rallye ve Zlíně. Po defektech se dramaticky propadl. Nerezignoval, ale nasadil tempo, které bylo na hraně. Sám sebe vystavil obrovské zátěži. Ale zvládl ji s bravurou. Všemu nasadil korunu o víkendu při Turecké rallye. Tři defekty v pátek, ani zlomená poloosa v sobotu jej nezdeptaly. Skvělým výkonem se vrátil do čela a pátý letošní start v MS proměnil v páté vítězství.

„Mám toho plné zuby. Vůbec jsem si závod neužil. Už se těším na dovolenou do Vysokých Tater. Letos tam jedu už podruhé. Uchvátily mě. Sice si to zase musím odřídit, ale budu mít něžný policejní dohled," usmál se mnohoznačně Kopecký po vítězství v Turecku.

„Domácí zázemí hraje obrovskou roli. Rozdíl mezi výborným závodníkem a šampiónem je v detailech. Když se sportovec vrací do prostředí, které ho prudí, vše se tříští. Ale teď je Honza vyrovnaný, soustředěný," potvrzuje proměnu elitního českého pilota lékař a kondiční trenér Škody Motorsport Jaromír Jiřík.

Na sportovní růst Kopeckého dohlíží deset let. Odboural mu stravovací zlozvyky v podobě jitrnic či řízků během soutěže, fyzicky z rodáka z Opočna udělal nadupaného profesionála, který na rychlostní zkoušce při rychlostech přesahující sto kilometrů v hodině mnohdy hluboko nad propastmi drží průměrnou tepovou frekvenci 123! Jenže pořád něco chybělo.

Na sklonku minulého roku Kopecký absolvoval testování a v rámci aktivit mladoboleslavského týmu po jeho boku usedli i zástupci policejního sboru. A šestatřicetiletý závodník se do jedné z policistek zakoukal. S novou ženou po boku se Kopecký posunul na úplný vrchol. „Možná Honza ještě není faktickým mistrem světa, ale závoděním, jednáním a chováním se jím letos stal," míní Jiřík.

Kopecký doufá, že výjimečnou nesoutěžní pohodu přetaví v další výhry v MS garantující titul mistra světa. „Jsem šťastný. Daří se mi na tratích i v soukromí, kde je všechno idylické."