Vaculík na Dakaru končí. Hodně mě to mrzí, vyřadil nás jeden idiot, litoval Čech

"Patnáct kilometrů po startu nedělního dne jsme v prachu dojeli pomalu jedoucí vozidlo, které dlouho nereagovalo na zvukové znamení. Uprostřed pisty šlápl (jeho pilot) na brzdy takovým způsobem, že jsme ho zezadu torpédovali. Tím jsme přišli o chladiče a nemohli pokračovat dál," uvedl Vaculík v tiskové zprávě.

Do koho narazil, netuší. "Byl tam velký prach. Pilot jen vystoupil, pofackoval si zadek auta a odjel," vylíčil bývalý autokrosař, který musel svůj vůz společně s navigátorem opravovat. "To se nám povedlo po více než dvanácti hodinách. Kolem desáté hodiny večerní jsme vyrazili na trať s tím, že to půjdeme zkusit," řekl Vaculík.

Když se ale od organizátorů dozvěděl, že do bivaku v cíli 8. etapy musí dojet do pondělní osmé hodiny ranní, rozhodli se z rallye odstoupit. "Nestihli bychom to, ani kdybychom se rozkrájeli. Z tratě jsme se vrátili a vyjeli až v následujícím dnu," konstatoval zklamaný Vaculík.

"Hodně mě to mrzí. Po nejhorších etapách v Peru, které jsme přežili, nás vyřadí jeden idiot. Teď už s tím nic neuděláme," řekl.