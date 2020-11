Součástí prvních olympijských her v roce 1896 bylo devět sportů, jejich počet poté prudce narostl. Do roku 1924 rozhodovaly o sportech na olympiádě sami pořadatelé her, poté tato pravomoc přešla pod Mezinárodní olympijskou výbor (MOV). Ten v roce 2000 rozhodl, že sportů na letních olympiádách bude maximálně 28. Od roku 1936 se stalo pouze dvakrát, že by byl sport z olympiády vyřazen a poté znovu zařazen do programu. Stalo se tak u baseballu a softballu.

Sport je zařazen do olympijského programu tehdy, když MOV rozhodne, že je praktikován v dostatečném počtu zemí a na několika kontinentech. Zimní sporty mají samozřejmě tolerantnější kritéria. Na olympijských hrách nejsou sporty, jež primárně závisí na mechanickém pohonu. Vyjímkou byly závody motorových člunů v roce 1908.

Seznam sportů na letních olympijských hrách Sport Počet disciplín / soutěží Poprvé na OH Skoky do vody 8 1904 Maratonské plavání 2 2008 Plavání 35 1896 Synchronizované plavání 2 1984 Vodní polo 2 1900 Basketbal 3v3 2 2020 Basketbal 2 1936 Kánoj / kajak (rychlostní) 12 1936 Kánoj / kajak (slalom) 4 1972 BMX freestyle 2 2020 BMX závody 2 2008 Horská cyklistika 2 1996 Silniční cyklistika 4 1896 Dráhová cyklistika 12 1896 Sportovní gymnastika 14 1896 Moderní gymnastika 2 1984 Trampolína 2 2000 Plážový volejbal 2 1996 Volejbal 2 1964 Drezura 2 1912 Všestrannost 2 1912 Parkurové skákání 2 1900 Volný styl 12 1904 Řeckořímský zápas 6 1896 Lukostřelba 5 1900 Atletika 48 1896 Badminton 5 1992 Baseball 1 1992 Box 13 1904 Šerm 12 1896 Pozemní hokej 2 1908 Fotbal 2 1900 Golf 2 1900 Házená 2 1972 Judo 15 1964 Karate 8 2020 Moderní pětiboj 2 1912 Veslování 14 1900 Rugby sedmičky 2 2016 Jachting 10 1900 Sportovní střelba 15 1896 Skateboarding 4 2020 Softball 1 1996 Sportovní lezení 2 2020 Surfing 2 2020 Stolní tenis 5 1988 Taekwondo 8 2000 Tenis 5 1896 Triatlon 3 2000 Vzpírání 14 1896

První zimní olympiáda se uskutečnila v roce 1924 ve francouzském Chamonix, původně se však jednalo o akci s názvem "Týden zimních sportů." Prvními zimními sporty na olympijských hrách byl lední hokej a krasobruslení, nejprve však byly součástí letní olympiády.

Seznam sportů na zimních olympijských hrách Sport Počet disciplín / soutěží Poprvé na ZOH Krasobruslení 5 1924 Rychlobruslení 14 1924 Short track 9 1992 Lední hokej 2 1924 Curling 3 1924 Běh na lyžích 12 1924 Alpské lyžování 11 1936 Skoky na lyžích 5 1924 Severská kombinace 3 1924 Akrobatické lyžování 13 1992 Snowboarding 11 1998 Biatlon 11 1960 Saně 4 1964 Boby 4 1924 Skeleton 2 1928

Existuje řada sportů, jež byly součástí olympijských her v minulosti, v průběhu let však byly vyřazeny. Sporty byly z programu olympijských her vyřazeny kvůli nedostatečnému zájmu veřejnosti, absence mezinárodního organizace nebo kvůli toho, že sport byl hrán profesionály, což bylo v počátcích olympiád proti amatérské myšlence her. To se týká například tenisu.

Vyřazené sporty z letních olympijských her Sport Naposledy na OH Venkovní házená 1936 Rugby 1924 Pelota 1900 Kriket 1900 Kroket 1900 Lakros 1908 Jeu de paume 1908 Polo 1936 Rackets 1908 Roque 1904 Přetahování lanem 1920 Vodní motorsporty 1908 Krasobruslení 1920 - přeřazeno na ZOH Lední hokej 1920 - přeřazeno na ZOH

Jediným sportemv historii, který byl vyřazen ze zimních olympijských her je závod vojenských hlídek (biatlon). Ten mohli diváci vidět jen jednou, a to v roce 1924 ve Francii.

V minulosti byly součástí olympijských her také ukázky neolympijských sportů, a to za účelem jejich popularize ve světě. V některých případech (curling, baseball) byly tyto sporty posléze zařazeny do olypijského programu. IOC tyto ukázky nových sportů v roce 1989 zrušila, výjimkou byla soutěž ve wushu na OH v Pekingu 2008.

Nové sporty na letní olympiádě v Tokiu 2020

Program olympijských her v Japonsku obsahuje šest nových sportů - skateboarding, karate, BMX freestyle, basketbal 3 na 3, sportovní lezení a surfing. Po osmileté odmlce se vracejí baseball a softball.