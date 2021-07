Nezvyklý systém plaveckých soutěží přizpůsobený zámořským televizním společnostem někdy zmate i samotné závodníky. „Občas jsem měla v hlavě zmatek. Když jsem jela v minulých dnech ráno na bazén a viděla závody, myslela jsem, že to jsou rozplavby, a až pak mi došlo, že to je finále," líčila česká jednička Barbora Seemanová. „Ale pro mě to nehraje roli, do každého startu jdu naplno," říkala.