Vyhrála jste hodně velkých zápasů, ale vyřadila jste druhou hráčku světového žebříčku a druhou nejvýše nasazenou ženu v turnaji. Ósaková je pro Japonce modla, zapalovala olympijský oheň při zahajovacím ceremoniálu. Kam v kariéře triumf řadíte?

Upřímně, brala jsem osmifinále s Naomi jako každý jiný zápas. Nechtěla jsem si připouštět, že je to ona, byť jsem ji samozřejmě viděla proti sobě u sítě a uvědomuji si, jak velká je hvězda. Zejména tady v Japonsku. Ona byla pod strašným tlakem. Ale na druhou stranu bojovala celý zápas a nedávala znát emoce. Druhý set odehrála dobře. To bylo o kousek, zápas se mohl zlomit na obě strany.

Když jste v prvním setu přidávala game za gamem, co vám běželo hlavou?

Já věděla, že Naomi bude bojovat o každý míč. V prvním setu špatně servírovala, tam jsem ji na druhý servis drtila. Ve druhém začala podávat lépe, umisťovala balony a dávala rány. Dvakrát jsem ji brejkla, ani nevím jak. Ale hrála jsem fakt dobře.

Za stavu 3:3 jste odvracela dva brejkboly úderem za síť od základní čáry. Chtělo to odvahu? Drzost? Statečnost?

Asi všechno. Věděla jsem, že se Naomi zezadu hrozně zlepšila, a pak už bylo hrozně těžké ji přehrávat z výměn. Ona do toho hrozně chodila. Věděla jsem, že když nedám úder úplně na lajnu, je to pro mě konec. Tyhle dva kraťasy se mi fakt povedly.

Je takové řešení lepší než maximální rána?

I celkově returny, když jsem ťukala forhendem, dělaly Naomi problémy, než když jsem vrátila dobrý return a ránu. Ona mi to blokovala zpátky, byla jsem v těžké pozici. Snažila jsem se dát každý return, protože pak už se mohlo dít cokoliv. Věděla jsem, že mě zatlačila a od základní čáry mě drtí, proto jsem se rozhodla lehce riskovat, něco vymyslet. V těch důležitých momentech jsem to já, že takhle vždy něco zahraju. Je důležité držet klidnou hlavu.

V celém zápase jste vypadala mimořádně uvolněně. Bylo vaší výhodou, že jste neměla co ztratit?

Ano. Šla jsem do utkání s vědomím, že do toho budu muset chodit, jinak by mě ustřílela. Začala jsem dobře, dobře jsem podávala, i když jsem jí na začátku dopřála dva brejkboly. Taktika zněla, jakkoliv ji rozběhat. Čopem, kraťasem, čímkoliv. A vyplatilo se.

Japonská tenisová hvězda Naomi Ósakaová na olympijském turnaji v Tokiu.

Mike Segar, Reuters

Jste ve čtvrtfinále olympijského turnaje, který hrajete poprvé v kariéře. Uvědomujete si, že vás jediné vítězství děli od medailových bojů?

Je to krásné. Když jsem viděla, že mám Osakaovou v třetím kole, tak jsem věděla, že budu muset hrát hodně dobře. První zápas tady nebyl z mojí strany ideální. Ale tréninky byly skvělé. Říkala jsem si, že to je ve mně a určitě ji mohu porazit. Nepřipouštěla jsem si její pozici, postavení.

Takže vás žádné nervy nepřepadly ani v závěru zápasu, kdy jste promarnila dva mečboly a využila až třetí nabídnutou příležitost?

Na konci se člověk samozřejmě rozklepe. Když jsem měla dva mečboly, tak jsem do toho mohla jít víc. Ale na druhou stranu, v těchto momentech se člověk musí vyhrát. Jsem ráda, že jsem ten poslední game uhrála.

Dopoledne v Tokiu pršelo, tudíž pořadatelé zatáhli střechu a kulisy byly jako v hale. Vyhovovaly vám podmínky?

Bylo samozřejmě o hodně příjemněji než venku. Nebylo takové dusno. Navíc mě hala vyhovuje... Hrálo se mi super. A ke všemu mám pocit, že centrální kurt je pomalejší než ostatní, což byla proti Naomi moje výhoda. Ona hraje strašně rychle, podává neuvěřitelně dobře.