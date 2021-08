Zažila to, co žádná Češka před ní. Kristiina Mäki si zaběhla olympijské finále patnáctistovky. Náročný program dvou běhů ozdobený dvěma osobními rekordy a jedním národním si u maminky sedmiměsíčního syna Kaapa vybral svoji daň a doběhla třináctá.

Po rozběhu jste si pochvalovala, že jste prakticky žádnou únavu necítila, po semifinále už se projevila?

Noc po závodě jsem moc nespala, ale říkala jsem si, že to dospím před závodem. Ale je to znát, třetí závod v pěti dnech je na mě už asi hodně, pořád je co vylepšovat. Strašně mi vytuhly ruce a od druhého kola mi to moc nejelo.

Dlouho jste se snažila ostré tempo uviset na konci skupinky.

Myslím, že to tempo bylo podobně rychlé jako v semifinále, nijak mě nezaskočilo, ale pak jsem začala hnít.

Projevilo se, že po porodu jste měla velmi zkrácenou přípravu?

Může to tak být. To tvrdí trenér (Pavel Tunka), že čím delší je příprava, tím víc závodů pak dokážete vydržet po sobě.

Přesto jste si olympijské finále užila? Po boku hvězd s nástupem pod českou vlajkou.

Vlajka byla super. Ale říkala jsem si, že tu je zase o dost míň lidí, kteří se dají předběhnout. Šla jsem do finále s cílem nebýt poslední, myslela jsem, že dvě možná tři holky bych mohla předběhnout. Ale to bych dneska musela být v jiné formě.

Registrovala jste i zvýšený zájem o sebe po semifinálovém postupu v Česku?

Trochu mě překvapilo, kolik lidí najednou sleduje atletiku a nějaké běhy. Ta podpora byla super a docela velká. Občas jsem si něco přečetla, třeba se řešilo, proč se moje jméno nepřechyluje a tak. (úsměv)

I fanoušci a novináři z Finska, kde jste se narodila, vás berou jako svou.

Když jsme na nějakém mezinárodním mítinku a běžíme se Sarou Kuivistovou, tak komentátoři říkají, že běží dvě Finky, akorát jedna reprezentuje jinou zemi. Je od nich hezké, že na mě nezanevřeli. I tady jsem dělala rozhovory do finské televize a jelikož tam lidé sledují atletiku víc než v Česku, všichni volali tátovi i tetě.

I váš partner Filip Sasínek měl asi zvýšený počet telefonátů.

Volali mu, ale říkal, že to nezvedá. Ne že by byl naštvaný, to vůbec, ale on je takovej, že nezvedá moc telefony. Ani mně. (úsměv)

Kdy uvidíte syna Kaapa?

Letíme v neděli, tak snad navečer ho uvidím.

Sledovala jste tu pozorněji i ostatní maminky, které slavily úspěchy, jako jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová nebo Američanka Allyson Felixová?

Já vždycky takové ženské hrozně obdivovala a říkala si, jak je možné, že se vrátí na stejnou úroveň, kde byly. Jak moc nemám sportovní vzory, tak tyhle pro mě vzory byly.

Teď už i vy víte, jak je možné se vrátit na stejnou, ba ještě lepší úroveň.

Vím. Každý to asi vnímá jinak, ale mně dost pomohlo, že mám nějaké mentální rozptýlení. Nemám tam jen atletiku, ale něco mnohem většího.