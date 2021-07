První velký zátěžový test čeká v nadcházejících dnech pořadatele olympijských her v Tokiu. Do japonské metropole se totiž týden před zahájením přivalí první velká vlna sportovců a organizátoři si v ostrém režimu vyzkoušejí funkčnost přísných opatření, která kvůli pandemii koronaviru nastavili. První obyvatele už v olympijské vesnici během dneška netrpělivě vyhlíželi i členové české olympijské mise.

Vůbec prvním českým olympionikem, který dorazil přímo do dějiště her, byl windsurfař Karel Lavický. Pětatřicetiletý účastník her v Londýně a Riu de Janeiro ale v úterý zamířil rovnou do speciální jachtařské vesničky u maríny v Enošimě, která se nachází hodinu jízdy jižně od Tokia a o medaile se zde plachtilo již na hrách v roce 1964.

Vyhrazené bydlení v hlavní vesnici obsadí z Čechů jako první veslaři, kteří se dnes do Tokia přesunou z aklimatizačního kempu v prefektuře Kóči. Zítra pak dorazí početná skupina zahrnující mj. reprezentanty v šermu, stolním tenisu, sportovní gymnastice, plážovém volejbalu, cyklistice a lukostřelbě, která dnes dopoledne odlétá z pražských Kbel vládním speciálem. V neděli atmosféra vesnice u Tokijského zálivu pohltí i tenistky Petru Kvitovou s Markétou Vondroušovou.

Vesnici oživuje všudypřítomná zeleň.

Český olympijský výbor

Je nicméně jisté, že letos bude pobyt na hrách jiný. Sportovci mohou na šanci poznat ve volné chvíli Tokio či návštěvu jiného sportu kvůli protiepidemickým opatřením zapomenout a ve vesnici na ně proto vedle bydlení čekají i prostory pro trávení času mimo tréninky, soutěže a závody.

Ulise olympijské vesnice brázdí autonomně řízené elektrické minibusy.

Český olympijský výbor

Vyhledávanou atrakcí se asi stanou autonomní elektrická vozítka, která brázdí ulice vesnice a ulehčují vedle flotily sdílených kol přepravu na delší vzdálenosti. „"Myslím, že to bude pro sportovce zajímavá záležitost. I když ale jezdí tak pomalu, že se do nich ani nevyplatí nastupovat," komentoval s úsměvem inovativní dopravní alternativu šéf české mise Martin Doktor.