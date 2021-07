Další čeští olympionici dnes zamířili do dějiště her. Za obhajobou zlata z Ria se vydal judista Lukáš Krpálek nebo další česká medailová naděje, biker Ondřej Cink. Krpálek vstával už ve tři ráno. „S dětmi jsem se kvůli tomu rozloučil už včera večer. Ráno jsem viděl jenom manželku. Vstával jsem brzy, abych si ještě odjel trénink v posilovně,“ prozradil krátce před odletem český reprezentant.

Do posilovny šel i proto, aby se připravil na změnu času. „Doufám, že i díky tomu celý let prospím a pomalinku se začneme přetáčet. Přiletíme do Japonska někdy v půl osmé ráno a předpokládám, že nás trenér nenechá spát přes den. Cesta bude náročná, stejně tak všechny procedury. Ale jsme na to připraveni a všichni se už těšíme."

Od středy už by měli judisté v Tokiu trénovat. „Máme rozpis tréninků a budeme se dál připravovat. Jede s námi i náš sparing, bude tam probíhat dolazování formy."

Jediné, co ho mrzí je, že olympijský turnaj proběhne bez diváků. „Smutek z toho, že taková akce proběhne bez diváků, tam je. Ale na druhou stranu musíme být vůbec rádi, že olympiáda proběhne."

Ještě před nástupem do letadla zastihli české sportovce nepříjemné zprávy o problémech výpravy s koronavirem a pozitivním testu plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče.

„Moc mě to mrzí, protože jsem se zrovna cestou na letiště s parťákem Davidem Klammertem bavili o tom, že kluci by mohli dojít daleko. Pět minut nato už v rádiu slyšíme, že měl pozitivní test. Jsme z toho smutní, ale tak to asi je," krčil rameny Krpálek.