Olympijské hry v Tokiu ještě ani nezačaly a česká výprava hlásí už třetí koronavirový problém. Po pozitivním testu na covid-19 u jednoho ze členů realizačního týmu odhalil nákazu každodenní test v olympijské vesnici u šestadvacetiletého plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče. Teď se objevil třetí případ.

Přítomnost viru u trenéra plážových volejbalistek nejprve ukázal antigenní test a Nausch po potvrzení nálezu PCR testem odjel z olympijské vesnice do izolace, stejně jako o den dříve beachvolejbalista Ondřej Perušič. Ten ovšem narozdíl od Nausche byl očkován již oběma dávkami vakcíny.

„Vzhledem k předchozím případům v našem týmu jsme se snažili být extrémně opatrní, bohužel to nezafungovalo. Ale jsem skutečně rád, že jsem v izolaci dřív, než bych mohl ohrozit účast někoho jiného na hrách," uvedl Nausch, manžel své svěřenkyně Markéty Nausch Slukové.

Zatím není jasné, jak se Nauschův případ dotkne jeho svěřenkyň. Záležet bude na výsledcích úterních opakovaných testů Nausch Slukové a Hermannové. "Bohužel jsme se ráno probudily a dozvěděly se tuhle smutnou informaci. Simon byl na přetestování a bohužel mu vyšel i PCR test pozitivní. Takže šel do karantény a my s Bárou čekáme, co to pro nás bude znamenat jak pro dnešek, tak pro následující dny," řekla Nausch Sluková Radiožurnálu.

Česká výprava spolupracuje s organizátory her na podrobných opatřeních včetně sebeizolace možných blízkých kontaktů. „Nakazit se může kdokoli, rozhodně nejsme v podobné situaci sami. Alespoň je znát, že pravidelné testování funguje a zachytí pozitivní případy hned v počátku. Je to pro nás nepříjemné, ale vypořádáme se s tím," řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Beachvolejbalové jedničky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová.

Bližší podrobnosti a další detaily aktuální situace v českém týmu zveřejní ČOV ve 13:00 SELČ prostřednictvím videokonference, jíž se zúčastní Doktor a šéflékař olympijského týmu Jiří Neumann.