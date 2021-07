Do izolace musel kvůli pozitivnímu testu po příletu i americký plážový volejbalista, jehož identitu národní svaz nezveřejnil. Podle informací agentury AP by měl nakaženým hráčem být Taylor Crabb, jenž by měl v Tokiu startovat se čtyřnásobným účastníkem her, pětačtyřicetiletým Jakem Gibbem.

Jednatřicetiletá Jacobsová se chystala na pondělní premiéru skateboardingu pod pěti kruhy. "Mám zlomené srdce. Dělala jsem, co bylo v mé moci, abych se tomuto scénáři vyhnula," napsala čtvrtá žena mistrovství světa 2019 na instagramu. "Naštěstí jsme dodržovali daný protokol, takže ostatní skateboardisté pořád mohou zazářit," dodala.

Soutěže v teakwondu jsou v Tokiu na programu od 24. do 27. července. Jednadvacetiletá Aguirreová měla startovat ve váze do 57 kg, která přijde na řadu už v neděli. Chilanka měla podle vyjádření národního olympijského výboru pozitivní test po příletu z Uzbekistánu, kde absolvovala závěrečnou přípravu.

La deportista del @TeamChile_COCH Fernanda Aguirre ha arrojado resultado positivo por Covid-19 en los exámenes realizados en su llegada a Japón. Más información en: https://t.co/5ok5Y8vm4E pic.twitter.com/KZ3H19YOY6 — Comité Olímpico de Chile (@COCH_cl) July 20, 2021

Pozitivní test v dějišti olympijských her měl i český plážový volejbalista Ondřej Perušič, ten by ale mohl vstoupit s Davidem Schweinerem do turnaje alespoň opožděně, pokud se podaří vyjednat odklad úvodního zápasu. V izolaci skončil po pozitivním výsledku i trenér beachvolejbalistek Simon Nausch.