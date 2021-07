Trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost nemohl kvůli pandemickým opatřením zrealizovat původně plánovanou třítýdenní aklimatizaci přímo v Japonsku a s ohledem na podobné podmínky přivítal možnost odjet alespoň na devět dnů do Koreje. „Díky známosti s jejich olympionikem Čchon Čong-wonem jsem dostal příležitost připravovat se v tréninkovém centru u Soulu a posléze i v hlavním městě," líčil Ondra při přebírání olympijské kolekce.

Z odletu naplánovaného na 18. července ale nakonec rovněž sešlo. Korejské úřady totiž s ohledem na negativní vývoj domácí situace sáhly k úpravě pravidel a soustředění českého reprezentanta se podle nich uspořádat nedalo. A bohužel se tak naplnil scénář, který Ondra úplně nechtěl.

„V Koreji to s podmínkami tréninku nebude tak dobré jako v Brně, je to ale asi nejlepší varianta. Myslím, že plán většiny soupeřů doletět do Tokia pět šest dnů před závodem, není ideální," poznamenal Ondra na konci června.

Nyní se i sám 28letý matador světového lezení přesune 26. července přímo do dějiště her. Premiérový souboj o olympijské medaile odstartuje dvacítka nominovaných mužů 3. srpna v kvalifikaci, ženy se začnou prát o postup do finále o den později.