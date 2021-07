Finalistka nedávného Wimbledonu Plíšková se s Cornetovou (66. WTA) utkala v kariéře čtyřikrát a po úvodní prohře další tři zápasy vyhrála, ten poslední předloni v Miami. Vítězka Roland Garros i pražského turnaje z minulého týdne Krejčíková se s Dijasovou (99.) dosud nepotkala.

Jednatřicetiletá Kvitová, která jediná z českých tenistek na olympiádě už startovala, porazila Paoliniovou (92.) v jediném vzájemném utkání loni na antuce v Paříži. Stejnou bilanci má Vondroušová s Bertensovou (21.), Nizozemku porazila na US Open 2018.

Teoreticky by se mohly všechny Češky potkat v semifinále. Plíšková by ale ve čtvrtfinále mohla čekat Ukrajinka Elina Svitolinová, Kvitová má předtím teoreticky ve třetím kole Španělku Garbiňe Muguruzaovou a ve čtvrtfinále turnajovou trojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Krejčíková by musela ve čtvrtfinále zdolat světovou jedničku Asleigh Bartyovou z Austrálie. Vondroušová má teoreticky ve třetím kole domácí Naomi Ósakaovou a ve čtvrtfinále Polku Igu Šwiatekovou.

Macháč by mohl potkat Schwartzmana

Macháč, který se dostal na OH až jako náhradník za odhlášené hráče včetně kvalifikovaného Čecha Jiřího Veselého, by ve druhém kole mohl hrát s Diegem Schwartzmanem z Argentiny.

Ve čtyřhře jsou Krejčíková s Kateřinou Siniakovou nejvýše nasazené a jejich soupeřkami jsou v 1. kole Hsieh Jü-čche a Hsu Čche-jü z Tchaj-wanu. Plíšková s Vondroušovou se utkají s čínskou dvojicí Čeng Saj-saj, Tuan Jing-Jing . Los smíšené čtyřhry bude 27. července.

Největší favorit dvouhry mužů Srb Novak Djokovič má v prvním kole za soupeře Huga Delliena z Bolívie, 139. hráče světa. Turnajovou dvojkou je Rus Daniil Medveděv.

Tenisový turnaj začne v sobotu.