Na stadionu bude zřejmě méně sportovců než obvykle, protože pobyt v olympijské vesnici je omezený na několik dní před soutěží. Nebudou k vidění ani kouřové nebo světelné efekty.

Organizátoři v Tokiu také řešili další nepříjemnost, když krátce před zahájením musel odstoupit jeho režisér kvůli svým posměšným výrokům o holocaustu, které pronesl před 23 lety.

Vlajkonoši české výpravy budou tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský. Poprvé v historii ponesou českou vlajku při slavnostním zahájení olympiády v duchu nových regulí dva sportovci.

Česká výprava ale více než výběr vlajkonošů v posledních hodinách řešila průšvih s narůstajícími počty případů pozitivně testovaných na covid. Část výpravy totiž cestovala do dějiště her vládním speciálem na trase z Prahy do Tokia. Hned po jeho přistání měl pozitivní test lékař Vlastimil Voráček.

Podobně dopadl i plážový volejbalista Ondřej Perušič. Dalším nakaženým sportovcem je stolní tenista Pavel Širuček. Pozitivní výsledek testu měl i beachvolejbalový kouč Simon Nausch a jeho svěřenkyně Markéta Nausch Sluková. Dosud posledním nakaženým členem české výpravy je cyklista Michal Schlegel, který tak přijde o sobotní závod v okolí Fudži.

V pátek se může situace kolem nákazy v českém táboře dále vyvinout, stejně tak situace kolem hladí viníků vzniklého problému.

První Češi v akci

Do programu her už zasáhli v pátek první čeští sportovci. Lukostřelkyně Marie Horáčková obsadila v kvalifikaci 34. místo z 64 účastnic. V prvním kole vyřazovací části soutěže nastoupí česká reprezentantka ve středu proti Japonce Miki Nakamuraové, která byla o tři příčky lepší.

V akci už byli také veslaři. Ani jedna ze tří českých posádek, které zasáhly do úvodního dne veslařského programu, ale nedokázala postoupit přímo do čtvrtfinále respektive do semifinále. Skifař Jan Fleissner obsadil v úvodní rozjížďce čtvrté místo, dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch i Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou byli pátí. Všichni tak budou o postup do další fáze regaty bojovat v sobotu v opravách.