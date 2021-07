Už potřetí dostalo Tokio důvěru přivítat nejlepší sportovce světa, jen jednou se ale povedlo uspořádat hry podle plánu. A i letos má stejně jako v roce 1964 olympiáda symbolizovat návrat do normálního života, byť to i podle dění v posledních dnech bude úkol nelehký a velká část Japonců není pořádání her nakloněna.