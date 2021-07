Stolní tenista Lubomír Jančařík potvrdil v prvním kole olympijských her v Tokiu roli favorita a přes komplikace v přípravě na zápas porazil Alího Chadrávího ze Saúdské Arábie za půl hodiny hladce 4:0 na sety. V dalším kole jej v neděli čeká Kazach Kirill Gerassimenko, který je ve světovém žebříčku na 46. místě.

Aktuálně 85. hráč světa Jančařík po celé utkání dominoval, situaci si zkomplikoval jen v prvním setu, kdy nechal soupeře dotáhnout a nakonec vyhrál 11:9. Ve zbývajících třech sadách uhrál Chadráví dohromady jen 13 bodů.

Třiatřicetiletý český reprezentant, který před pěti lety v Riu vypadl v prvním kole a na nedávném mistrovství Evropy došel do čtvrtfinále, ničil soupeře útočnou hrou. Několikrát zaznamenal přímý bod ze servisu, ve čtvrtém setu úspěšně zakončil i nejdelší výměnu zápasu, při které míček sedmnáctkrát přešel přes síťku.

Jančařík je jedním z českých sportovců, kteří museli opustit olympijskou vesnici, neboť přiletěli do dějiště her v charterovém letu, z kterého jsou všechny české pozitivní případy na koronavirus. Kvůli tomu absolvoval v dějišti her jen dva tréninky.