O rok odložená olympiáda v Tokiu je navzdory pokračující pandemii koronaviru tady a čtenářům Práva a Sport.cz zprostředkovávají zpravodajství přímo z Japonska reportéři Michal Osoba, Radek Malina a Pavel Novotný. Své nejen sportovní postřehy z místa zaznamenávají do Tokijského zápisníku.

Jsou úslužní, vstřícní a snaživí. Všechna čest japonským organizátorům a dobrovolníkům za to, že se v nelehké době zhostili pořádaní největší sportovní akce. Jenže jedna vlastnost nezbytná pro zdařilý chod tak gigantického projektu, v jaký se olympijské hry vyvinuly, jim chybí: schopnost improvizace.

Mantinely nastavené v desítkách manuálů jsou nadřazeny logice. Úsměvně tak působí moment, kdy po příletu do Tokia zaplněným letadlem vystojíte několik front po boku desítek pasažérů z celého světa, pak vás posadí do napěchovaného letištního autobusu a odvezou na centrální parkoviště. Tam už do auta směr hotel kvůli hygienickým opatřením ale smíte nastupovat jen po jednom, i když cestujete s kolegou, s nímž pak budete bydlet další tři týdny.

I doprava autobusy ze sportovišť má pevný jízdní řád, poslední na novinářský hotel jede v jednu. A že se k tiskovému středisku po slavnostním zahájení novináři tak brzy nemůžou dostat? „Sorry," říkají dobrovolníci s omluvným úsměvem.

Zbývají taxíky, však jich hned vedle stojí spousta. Jenže pořadatelé ukazují rukou psaný anglický vzkaz, že tyto jsou vyčleněny jen pro zástupce médií, kteří už v Japonsku jsou déle než 14 dnů. Takových první den olympiády moc není...

Až po dlouhém přesvědčování zejména energických jihoamerických kolegů kapitulovali a uznali, že taxíky můžou sloužit všem zájemcům. Ne všechny nelogičnosti se ale dají japonským pořadatelům rozmluvit...