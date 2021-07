„Měly jsme dobré šance, abychom zápas dovedly k postupu. Trošku nám někde chyběl kousíček," posteskla si česká singlová jednička, když bylo jasno, že její účinkování na olympijském turnaji je minulostí.

O pár hodin dříve ji totiž ve dvouhře coby páté nejvýše nasazené vystavila stopku Italka Giorgiová. „Možná kdybych měla lepší reakce a byla více svěží, mohla jsem uspět. Ale já byla pomalá už v druhém kole. Fyzicky jsem se cítila dobře, ale jak jsem byla na kurtech v kuse čtyři dny od rána do večera, není to ideální. Člověk ztratí jiskru. A když je to o pár míčkách, chybí to," brblala Plíšková.

Neskrývala, že z debutu na olympijských hrách je rozpačitá. „V singlu jsem odehrála dva dobré zápasy, jeden horší. K tomu debl, který noc nehraji. Štve mě, že jsme to nezvládly. Měly jsme čtyři mečboly, bylo to nadějné. Program je tady naprosto šílený. Hrát dva zápasy v jeden den, tomu nerozumím. A nestěžuji si proto, že jsme vypadly. Můj názor potvrdí každá z holek," říkala Plíšková.

Jsem ráda, že jsem si olympiádu zkusila

Zda pro ni premiérové boje pod pěti kruhy byly současně posledními nechtěla rozebírat. „Je brzy na hodnocení. Jsem ráda, že jsem si olympiádu zkusila. Asi to není úplně pro mě," krčila rameny, než vyrazila balit do olympijské vesnice před návratem do Česka.

„Možná, kdybych měla v Tokiu trenéra a servis, na který jsem zvyklá, bylo by to lepší. Dokázal bych zahrát líp za jiných podmínek. Ale takhle to prostě bylo," uzavřela Plíšková japonské vystoupení pod pěti kruhy.