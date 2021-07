Potvrdilo se to už i v Tokiu, přitom hlavní trumf na divoké vodě Jiří Prskavec se představí ještě v pátek a své závěrečné vystoupení na střelnici mají před sebou ještě puškaři. „Jde v obou případech o sportovní odvětví, které mají u nás tradici, skvěle pracují s talenty a nemají žádné hvězdné manýry.

Často pracují ve skromných podmínkách, ale s obrovským elánem a zapálením, což nese výsledky. Navíc velmi dobře využívají bývalé úspěšné sportovce jako trenéry," říká šéf české olympijské mise Martin Doktor.

Při pohledu do historie zjistíme, že střelci se už od OH 1988 v Soulu vraceli bez cenného kovu jen minule z Ria, což byla skutečně výjimka potvrzující pravidlo. Vodní slalom od svého zařazení do olympijského programu v Barceloně 1992 vozí medaile s neúprosnou pravidelností.

Navíc v obou sportech to není o jednotlivcích, jako jsou třeba rychlobruslařské medaile Sáblíkové, ale na sbírce cenných kovů se podílí pestrý počet závodníků, ať už jde o střelbu nebo divokou vodu.

V Pekingu měla tato odvětví čtyři ze sedmi českých medailí, v Sydney šlo na jejich konto polovina z celkově osmi cenných kovů a jasná dominance v úspěšnosti je patrná i letos v Tokiu. Na povedené Rio navazuje i tenis, který k zisku tří medailí z minulých OH přidá i letos s jistotou další.

Zleva zlatý Jiří Lipták a stříbrný David Kostelecký

Ondřej Deml, ČTK

Nicméně historicky už vodní slalomáři i sportovní střelba dýchají na záda atletům, kteří v historii samostatného Česka vybojovali 13 medailí z OH a v Tokiu jejich soutěže začínají už v pátek. Za hlavní trumfy reprezentace letos platí koulař Staněk a oštěpaři.