Ohromující vítězství! Česká tenistka Markéta Vondroušová v semifinále olympijského turnaje v Tokiu zničila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 6:1 za pětašedesát minut a těší se na sobotní bitvu o zlato! A zatímco poražená semifinalistka ronila slzy a nikomu z realizačního týmu se nedařilo ambiciózní Ukrajinku utišit, dvaadvacetiletá česká reprezentantka předvádějící v Japonsku ohromující výkony rozdávala úsměvy. „Já nechtěla za žádnou cenu hrát o třetí místo, protože kdybych pak skončila čtvrtá, bylo by to hrozné," říkala rozverně.

Jste finalistka olympijského turnaje. Jak vám to zní? Uvědomujete si, že při debutu v bojích pod pěti kruhy budete mít medaili?

Ve středu jsem začala dostávat zprávy, že už je medaile blízko. Ale nechtěla jsem si to připouštět. Samozřejmě se člověku honí v hlavě, že je placka vzdálená jediné vítězství. Cesta turnajem byla fakt dlouhá, a kdybych semifinále prohrála, tak zápas o třetí místo by byl strašný boj. A já jsem nechtěla hrát o bronz, protože brambora z olympiády je podle mě hrozná. Jsem moc ráda, že jsem semifinále zvládla vítězně. Ať už budu mít zlato nebo stříbro, budu prostě na stupních vítězů na olympijských hrách, což je krásné.

Semifinálovou bitvu jste zvládla naprosto excelentně. Byla cesta do finála snadnější, než jste si představovala?

Výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas tak snadný nebyl, protože Svitolinovová bojovala do posledního bodu. Myslím, že jsem skvěle podávala a držela se plánu. Cítila jsem se dobře ve výměnách, nijak mě nemlela. Chtěla jsem hlavně zůstat v klidu, zbytečně nespěchat, protože Svitolinovová když se chytne, tak je nepříjemná a strašně moc míčů vrátí.

Bylo rozhodující podání, které se vám dařilo?

Jo. Myslím, že mi docela šlo. A taky kraťasy. Hrála jsem s ní v Římě stejným stylem. Na antuce kraťasy fungovaly skvěle. Jenže na betonu je to přeci jen jiné, míčky více skáčou. Ale i tak jde o taktiku, která platí. Ona je strašně rychlá do stran, ale přijde mi, že u sítě moc neví, co dělat. Třetím úkolem bylo vyhánět ji forhendem ven z kurtu, protože ona si pak ve výměnách tolik nevěřila a hrozně riskovala.

Během olympijského turnaje jste ztratila jediný set hned v 1. kole s Kiki Bertensovou. Pak už jste jen vítězila. Hrajte v Tokiu v životní formě? Můžete hrát ještě lepší tenis?

Myslím, že mám super kondici. Přijde mi, že hrozně vydržím. Nechci to zakřiknout, ale cítím se dobře. Na kurtu asi není nikdo úplně stoprocentně spokojený, každý najde chyby. Ale jsem vděčná, co se mi v Tokiu daří. Od finále French Open 2019 to bylo nahoru dolů, neudělala jsem žádný mega výsledek, ale věřila jsem a nepřestávala makat. Teď se povedlo olympijské finále, což je důkaz, že na to mám.

Vždy jste říkala, jak je pro vás olympiáda důležitá. Co pro vás tedy medaile a bitvy pod pěti kruhy znamenají?

Je to moje první olympiáda. Říkala jsem si, že kdybych uhrála nějaký výsledek, bylo by to krásné. Samozřejmě si asi nikdo nepředstavuje, že bude mít při premiéře medaili. A fakt, že ji budu mít, je naprosto krásný. Budu odjíždět se super vzpomínkami. Mám moc ráda, když mohu reprezentovat Českou republiku. Já od dětství hrála všechny soutěže družstev, všechno možné... Pro mě je olympiáda super pocit.

Ještě na kurtu jste v ruce třímala mobil. Přijímala jste už první gratulace?

Posílala jsem mámě a příteli Štěpánovi hlášku My vám ty medaile přivezeme z filmu S tebou mě baví svět. Odpověděli rozesmátými smajlíky. Mamka postup oplakala. Stejně jako v předešlých kolech.

Markéta Vondroušová se raduje z postupu do olympijského finále.

Edgar Su, Reuters

Završila jste pro Česko výjimečný olympijský den. Střelec Lipták získal zlato, jeho parťák Kostelecký stříbro, ve čtyřhře tenisového turnaje prošla Kateřina Siniaková s Bárou Krejčíkovou do finále. Představovaly pro vás úspěchy ostatních motivaci?

Když jsem odpoledne viděla Kačku Siniakou s Bárou Krejčíkovou, které postoupily do finále čtyřhry, tak jsem si řekla, že musím taky vyhrát. A když si promítnu letošní sezonu celkově... Při Australian Open byla Karolína Muchová v semifinále, pak Bára Krejčíková vyhrála French Open, Karolína Plíšková byla ve finále Wimbledonu... Český tenis je neskutečný.