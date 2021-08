Po čtyřech medailových dnech to české výpravě na olympijských hrách v Tokiu medailově necinklo naprázdno. Naději na boj o cenné kovy měli jen střelci Jiří Přívratský a Petr Nymburský, v kvalifikaci třípolohové malorážky ale neuspěli a obsadili 16. a 17. místo. Mílařky Kriistina Mäki a Diana Mezuliáníkové postoupily do semifinále v osobních rekordech. Romana Maláčová v kvalifikaci tyčkařek nezdolala 455 centimetrů a do finále nepostoupila. Na singlkajaku si vedl skvěle Josef Dostál, postoupil z prvního místa do semifinále. Deblkanoe bratří Martina a Petra Fuksových musela ze třetího místa do čtvrtfinále, které ale s přehledem nymburští vodáci zvládli a pojedou o finále. Zápasník Artus Omarov prohrál v prvním kole řecko-římského zápasu s Maďarem Gergo Szokema a končí. Čeští střelci Jiří Přívratský a Petr Nymburský se do finále v třípolohové střelbě z malorážky nedostali, v kvalifikaci obsadili 16. a 17. místo. Čeští reprezentanti v jezdecké všestrannosti se do pětadvacetičlenného finále neprobojovali.