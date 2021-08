Cestou z oštěpařského sektoru na Olympijském stadionu se dal Jakub Vadlejch do družné konverzace se svým německým soupeřem Julianem Weberem. „Říkal, že až jednou hodím oštěp rovně, tak ho nenajdou. Víceméně se mi smál,“ pobaveně reprodukoval Vadlejch jejich konverzaci. Oba měli dobrou náladu, však se právě probojovali do olympijského finále.

Ostatně podobné poznámky si Vadlejch v minulosti vyslechl od německého esa Thomase Röhlera, který kvůli zdravotním problémům v Tokiu neobhajuje olympijské zlato. „Ten mi říkal, že když prší, hodím 88 metrů. Když je krásně, taky hodím 88 metrů. A že až jednou chytnu den, bude to dobré," hlásil Vadlejch, jehož osobní rekord má hodnotu 89,73 m ze stříbrného finále světového šampionátu v Londýně před čtyřmi lety.

V Tokiu postoupil opticky hladce, výkonem 84,93 m překonal finálový limit o metr a půl. Ale až ve třetí sérii, kdy postup zachránil. „Oštěp je o maličkostech. Uděláte skoro to samé, jen o trošičku líp a hned to udělá šest metrů," popisoval záludnosti své disciplíny.

Jakub Vadlejch se může těšit na olympijské finále.

Aleksandra Szmigiel, Reuters

V úterní kvalifikaci pohořely naděje Barbory Špotákové, Nikoly Ogrodníkové i Ireny Gillarové, o den později se Vadlejchovi s Vítězslavem Veselým povedlo zachránit renomé parádní české disciplíny. „Je skvělé, že tam budeme ve dvou, i když mě bylo jasné, že Víťa postoupí. Byl na tom dobře a je závodník. Vyřazení holek mě samozřejmě mrzelo, hrozně jsem fandil i Tomáši Staňkovi. Tak jsem chtěl zabojovat i za něj," vyhlásil svěřenec Jana Železného.

Dobře ví, že čtvrté místo v kvalifikaci ve finále nehraje roli. „Neznamená nic, ale je to hodně dobré," uznal, že je středeční výkon dobrou indicií o jeho formě. „Hrozně mě překvapilo, že jsem dopoledne hodil 85 metrů. Přitom během rozcvičení jsem shodil asi pět kilo," s úsměvem přiznával, že i jemu dala tokijská „prádelna" zabrat.

Rozložení sil před finále je velmi otevřené, však Johannes Vetter, který v úvodu sezony házel závod co závod za 90 metrů a zapsal i 96,29 m, v Tokiu bojoval o finále až do poslední série.

„V minulosti nebyl úplně závodník. Kdyby tu hodil v kvalifikaci 94 metrů, je schopný se sesypat. Teď bude vědět, že nemá co ztratit," tuší Vadlejch. A další soupeři? Složení finále je tradičně pestré, dva zástupce má Česko, Německo a Bělorusko, po jednom Švédsko, Moldavsko, Rumunsko, Finsko, Pákistán a Indie.

„Právě Indovi Čoprovi věřím, je na tom skvěle," uznale říká Vadlejch. Ale ani sebe z okruhu potenciálních favoritů nevyřazuje. „Všechny kluky už jsem někdy porazil. Není to jako čtvrtka překážek, kde jsou tři lidi ulítnutí do kosmu, bude to otevřené," vyhlíží sobotní medailovou bitvu (od 13:00 SELČ).

Po příletu do Tokia si předsevzal ve finále výrazně přehodit letošní maximum, které si ale v kvalifikaci posunul o dva a půl metru. „A letošňák chci pořád. Ale půjde hlavně o pořadí. Kdybych byl se 70 metry třetí, beru to všema čtyřiceti," usmál se a spěchal se zchladit do ledové lázně.