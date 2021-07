Čtyři čeští sportovci neprošli v dějišti olympijských her PCR testy a všichni věří, že už to bude konečný účet covidového speciálu na ose Praha - Tokio. Jenže v nepříjemné situaci jsou další Češi z letadla, kteří byli označeni jako blízké kontakty. Příprava na závody, které pro ně můžou být nejdůležitější v kariéře? Kdepak, spíše zoufalství, zmar a nejistota, které popisují i na sociálních sítích.

Stolní tenista Lubomír Jančařík by měl v neděli zahájit svůj turnaj. Jenže poté, co byl jeho parťák Pavel Širuček zachycen neúprosným sítem covidových testů, má i on zpřísněný režim. A olympijskou vesnici musel opustit.

„Už nás nebylo možné tam udržet, i když máme od začátku všechny testy včetně posledních dvou PCR negativní," popisoval ze svého skromného dočasného útočiště.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lubomír Jančařík (@lubomirjancarik)

„Ten hotel byla další rána. Všichni jsme dostali zakouřené smradlavé pokoje s výhledem do zdi. Za oknem je metr a půl další budova, nepronikl by tam ani sluneční paprsek. Tak jsme si řekli, že to už ne, a šli si vybojovat aspoň normální výhled. I když pokoj je prťavý s prostorem akorát na postel," popisoval.

Spartánské podmínky ale zdaleka nejsou to nejhorší. Víc ho trápí nejistota. „Je to zatím můj nejhorší turnaj, jaký jsem kdy zažil. Pořád se něco řeší, nikdo pořádně nic neví, co bude," povzdychl si.

„Koncentrace na sport je zastrčena někde vzadu. Zatím jsem byl trénovat dvakrát, teď jsem dva dny v izolaci," přiznal, že k optimální přípravě má jeho situace daleko.

„Ale vypadá to, že nás pustí sportovat, to je to hlavní. I když se asi nebudu moct s nikým rozehrát, jen se svým trenérem Pepou Plachým. Je to blbé... Ale věřím, že se zvládnu nakopnout, proto jsem sem jel, abych dokázal, co umím," probouzel v sobě bojovného ducha a děkoval Českému olympijskému týmu za péči a za to, jak za své sportovce bojuje.

V podobné situaci se ocitla cyklistka Tereza Neumanová, pro níž je zatím olympijská premiéra spíše děsivou zkušeností. Po pozitivním testu kolegy Michala Schlegela musela i ona s Michaelem Kukrlem z cyklistické olympijské vesničky v Izu na noc do Tokia.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tereza Neumanová (@_neumanka_)

„V osm večer jsme se dozvěděli, že byl jeden z nás pozitivní, sbalili jsme se a odjeli do Tokia do olympijské vesnice na pokojíček snů," popisoval s notnou dávkou ironie. Po třech a půl hodinách se dozvěděla negativní výsledek testu a následoval přesun na izolační hotel pro sportovce v blízkém kontaktu s nakaženými.

„Je to hotel uprostřed Tokia, pokojíček má asi 2x2 metry, výhled do zdi, zápach od kouře nekomentuju," popisovala shodnou zkušenost s Jančaříkem. „Je to šílené. Nevíme, co s námi bude, jestli budeme závodit, nikdo nic neví. Výborné tři dny do startu, radši nic neříkat," povzdechla si Neumanová, která by měla být jedinou Češkou na startu nedělního silničního závodu. Český olympijský výbor se jí nyní snaží zajistit možnost tréninku.