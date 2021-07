Ondra se chtěl původně před příletem do Tokia aklimatizovat deset dnů v Koreji, zpřísnění tamních proticovidových opatření ale jeho plány zhatilo a česká medailová naděje se v pondělí vydala rovnou do Japonska. „Po čtyřech dnech od příletu cítím, že adaptace na časovou zónu proběhla dobře," hlásil Ondra z olympijské vesnice.

V průběhu týdne se elitní světový lezec dvakrát dostal přímo na soutěžní stěnu, kde se bude prát o medaile v kombinaci lezení na rychlost, boulderingu a lezení na obtížnost. „Pořadatelé postavili cesty přímo na závodní stěně, což je neobvyklé. Vlastně jsem to ještě nezažil. Ale bylo dobré vyzkoušet, jaké podmínky budou panovat. I to, jak se mění v průběhu dne. Například vlhkost po deváté večer, kdy bych měl lézt závod v obtížnosti, rapidně stoupá a včera byla 82procentní," popisoval osmadvacetiletý lezec.

Ondra je proslulý svým perfekcionistickým přístupem a na podmínky v Tokiu se připravoval dlouhodobě na domácí stěně ve vytopené a zároveň zvlhčené místnosti. A v Japonsku cítí, že se příprava vyplatila. „Nehrozí, že bych se přehrál. Spíš je to ale o vlhkých rukách na chytech a taky necítím dobré tření podrážky na stupech. Je to o pocitu, kdy se při lezení raději zastavit a sáhnout si do pytlíku s magnéziem. Vlhkost je ale i v laně a hůř se cvaká do karabin," líčil.

Právě magnéziu, které při lezení pomáhá vysušit ruce, proto věnoval extra pozornost a do Tokia si přivezl dostatečnou zásobu. „Maglajzu mám tři druhy, od nejhrubšího po jemnější. Hrubé je na méně časté použití, jemné na častější, protože jde z prstů rychleji dolů. Budu to míchat, abych dosáhl té nejlepší konzistence," plánuje Ondra.

Brněnský rodák vstoupí mezi dvacítkou nominovaných do kvalifikace v úterý, do čtvrtečního finále pak postoupí nejlepší osmička. A v olympijské vesnici už stačil zažít bouřlivé vítání českých sportovců po medailových žních posledních dnů. „To bylo fajn, i když u mě pochopitelně žádné oslavy nehrozily. Chci být hlavně v pohodě a nenechat se rozptýlit. Je ale fajn poznávat ostatní sportovce, i když se občas cítím trapně, když někoho nepoznám," přiznal se smíchem olympijský nováček.

Lezec Adam Ondra v olympijské kolekci

Vlastimil Vacek, Právo

Dětskou lezeckou stěnu, která je v parčíku ve vesnici, si Ondra nevyzkoušel, udržuje stoprocentní fokus na závod. „Mimo trénink se snažím spíš odpočívat a odolávám svodům, kam bych mohl vylézt. Poslední trénink mě čeká v neděli a pak už budu vyhlížet kvalifikaci," vyprávěl s úsměvem. „Jsem přesvědčený, že je Adam na sto procent připravený, a to já říkám velmi zřídka. Adamova silná stránka je hlava, jsem optimista," poznamenal trenér Petr Klofáč.