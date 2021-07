Tohle bude souboj, který bude patřit k vrcholům úvodního týdne olympiády v Tokiu. Americká plavecká hvězda Katie Ledecká má na svých třetích hrách šanci vstoupit ve čtyřiadvaceti letech mezi legendy a stát se nejúspěšnější olympioničkou všech dob co do počtu zlatých medailí. Atraktivní zápletku ovšem tvoří neskutečná forma Australanky Ariarne Titmusové, která může sen americké hvězdy zničit.

Zámořští novináři napjatě očekávaný duel trefně označili jako souboj Dominátora s Terminátorem. Ledecká totiž už drahnou dobu vládne delším plaveckým distancím, o čtyři roky mladší australská soupeřka jí jde ale po krku s nemilosrdností proslulého kyborga.

Ledecká má dosud ve sbírce čtyři zlata a jedno stříbro z her v Riu a také zlato z kraulařské osmistovky z olympiády v Londýně, kde se předvedla jako teprve patnáctiletá naděje. A pokud by absolventka Standfordské univerzity v Tokiu získala alespoň tři zlaté medaile, vyrovnala by bilanci zatím nejúspěšnější olympijské plavkyně Jenny Thompsonové.

Pokud by ovšem vybojovala pět nejcennějších kovů (a to není zhola nemožné, protože se kvalifikovala na všech kraulařských tratích od dvoustovky výš včetně nově zařazené patnáctistovky, plus připočtěme účast ve štafetách), stala by se s deseti zlatými medailemi nejúspěšnější olympioničkou všech dob. Přeskočila by tak legendární ruskou gymnastku Larysu Latyninovou, která má na kontě devět zlatých - v celkové olympijské bilanci je nicméně pozice slavné soupeřky Věry Čáslavské s osmnácti medailemi neotřesitelná.

Ledecká rovněž drží světové rekordy na 400, 800 i 1500 metrů kraul a na osmistovce bude útočit na třetí olympijský triumf v řadě. Což je zářez, jaký dosud zvládli jen tři plavci v historii v čele s legendárním Michaelem Phelpsem.

Jenže Titmusová může v Tokiu začít psát vlastní zlatý příběh. Už na mistrovství světa v korejském Kwangdžu před dvěma lety připravila nemocí oslabenou Ledeckou o triumf na čtyřstovce a v červnu na australských nominačních závodech totálně odrovnala domácí konkurenci na tratích 200, 400 i 800 metrů volný způsob.

Australské plavkyně Ariarne Titmusová a Abbey Harkinová (vpravo)

Martin Meissner, ČTK/AP

A před startem plaveckého týdne v Tokiu proto netrpí nedostatkem sebevědomí. „Nemyslím, že to bude týden v režii Katie. Nemohu řídit její výkon, mohu ale ovládat svůj a pokud se sebe vydám to nejlepší, budou to nezapomenutelné závody," tipoval čertík z Tasmánie.

Australané navíc věří v napravení zklamání z Ria, kde vyvrcholil ústup ze slávy někdejší plavecké velmoci. Na čtyřech posledních olympijských hrách totiž „Delfíni" získali jen sedmnáct zlatých. Zatímco třeba Američané vylovili jen v Riu šestnáct nejcennějších kovů. Na australské kvalifikaci ale třeba Kaylee McKeownová sebrala světový rekord na znakařské stovce Američance Regan Smithové a očekávání u protinožců jsou velká. „Myslím, že letošní olympiáda nemusí být nutně americká," poznamenala Titmusová.