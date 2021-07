Dvě čisté jízdy, hladký postup do semifinále a mírné obavy z předpovědi počasí. To byla v kostce olympijská kvalifikace české vodní slalomářky Kateřiny Minařík Kudějové v kategorii K1. „Dvě sekundy penalizace jsou hodně, je dobré jet čistě. Na druhou stranu jsou některé branky, které je rychlejší šťouchnout a projet. Ale v kvalifikaci taková trať nebyla a myslím, že ani na semifinále nebude. Má být docela těžká fyzicky. Jsem zvědavá, jak dohromady s tím vedrem budeme po závodu vypadat," pousmála se po úspěšném, ale velmi horkém dni bývalá mistryně světa i Evropy.

Jistý postup ze šestého místa kvitovala, po kvalifikačním triumfu primárně netoužila. „Je to pak psychicky náročnější. Sice je to blbost, protože pak jedeme zase od nuly. Ale když je člověk první, tak má pocit, že může o něco přijít. Kdežto za zadnějších pozic je motivovanější někoho dojet," vysvětlovala jednatřicetiletá kajakářka svou teorii.

Po zaváhání na hrách v Riu de Janeiro, kde jako jedna z favoritek obsadila po chybě ve finále až desátou příčku, cítila Minařík Kudějová před vstupem do závodu nervozitu. Úspěšně ale s psychikou zabojovala. „Snažím se uklidnit a myslet jen na tu chvíli. Ne na to, co bude potom, nebo co bylo předtím," podotkla.

Velkou neznámou ovšem je, co bude s úterním závodem kajakářek. Předpověď pro Tokio totiž hlásí příchod tajfunu. „Zatím se nic nemění, rozpis zůstával stejný. My navíc nemusíme mít tak klidnou vodu jako třeba veslaři. Uvidíme, třeba nás to obejde," dodala jedna z českých nadějí.