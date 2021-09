Byla by to asi velká a neobvyklá rána pro pořadatelskou zemi. Ale na druhou stranu to může zamezit ostudným scénám. Olympijský turnaj v Pekingu se možná nakonec bude hrát bez hokejistů domácí Číny. Ta má sice účast automaticky jistou, ale vyřazení z důvodů slabé výkonnosti připustil nový šéf Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.