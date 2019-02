Dilema šampionky Hejnové. Pojede na evropský šampionát?

„Teď jsem spíš nakloněná do Glasgow nejet. Nechce se mi tam jezdit na rozběh, to si radši pár dnů odpočinu a začnu se chystat na léto. Ještě se poradím s trenérkou,“ hlásí svěřenkyně Dany Jandové.

Hejnová v halové sezoně absolvovala zatím tři čtyřstovky a v každé se výrazně posunula. V neděli při mistrovství republiky v Ostravě zaběhla čas 53,03 s, kterým se zařadila na začátek třetí desítky neredukovaných evropských tabulek. „Ještě zkusím pár rychlostních tréninků a když budu cítit, že jde forma nahoru, tak bych jela,“ přemítá.

Zdraví vydrželo

I v Ostravě měla pocit, že mohla běžet rychleji, jenže vítězná Lada Vondrová (čas 52,67 s) si přes svých pouhých devatenáct let počínala zkušeněji. „Lada zvolila taktiku to napálit a kličkovat, aby mě před sebe nepustila, já s tím už nemohla nic udělat,“ posteskla si Hejnová. „Kdybych měla svoji dráhu, vypadá to jinak, ale takhle se v hale běhá,“ uznala.

Bez ohledu na to, zda se rozhodne do Glasgow odcestovat, odnese si Hejnová ze zimní sezony pro ni zásadní zjištění. „Jsem zdravá a nic mě nebolí, absolvovala jsem všechny tréninky,“ oddechla si po loňském roce, kdy ji vydatně potrápily achilovky.